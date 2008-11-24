Kulüplere müjde!



İstanbul'daki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, kulüplerin ekonomik sıkıntılarının olduğunu, kulüp yöneticileriyle bu konuda fikir alış verişinde bulunduklarını belirterek, ''Kendilerine hükümet olarak, devlet olarak yardımcı olacağız'' dedi.



Kulüpler Birliği Vakfı'nın Esentepe'deki Astoria Alışveriş Merkezi'ndeki bürosundaki toplantının arasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Başesgioğlu, dünyada yaşanan finansal krizden spor kulüplerinin de etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Başta futbol kulüplerimiz olmak üzere etkilenmemeleri mümkün değil. Önümüzdeki süreçte neler yapılabilir görüş alış verişinde bulunduk. Yine statlarımız ve diğer spor tesislerimizle ilgili neler yapılabileceğini konuştuk. Önümüzdeki süreçte de bu işbirliğini devam ettireceğiz. Kulüpler Birliği Vakfı'nı Türk futbolunun gelişmesi için son derece önemli buluyorum. Şimdiye kadar çok önemli hizmetler yaptılar. Şu anda yaşanan sıkıntıları aşmak ve ülkemizde çok popüler olan futbolun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak, aynı zamanda da kulüplerimizin ekonomik sorunlarını olabildiğince asgariye indirebilmek için birlikte çalışacağız, gayret edeceğiz. Sayın başkanlar, başlarında bulundukları kulüpleri dirayetle yönetiyorlar. Ama biliyoruz ki ekonomik sıkıntıları var. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Bugün dünyada yaşanan krizden dolayı sıkıntılar var. El birliğiyle neler yapabileceğimizi konuşacağız. Kendilerine hükümet olarak, devlet olarak yardımcı olacağız. Yardımımız tabii ki Türk futboluna, Türk sporunadır. İnşallah başarılı projeleri birlikte hayata geçiririz.''



BAŞESGİOĞLU: ''KULÜPLERİN EKONOMİK SIKINTILARI VAR"



Bakan Başesgioğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın ziyaretinin sebebinin, yeni seçilen vakıf yönetimine başarılar dilemek ve Türk futboluna yaptıkları hizmetler için teşekkür etmek amacını taşıdığını anlatarak, ''Bu vesile ile futbolun sorunlarını konuşma imkanı bulduk. Değerli başkanlarımıza şu anda TBMM'de bulunan tasarılar hakkında bilgi verdim. Bunlardan birisi Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve işleyişine dair bir kanun değişikliği tasarısıdır. Yarın Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülmesine başlanılacak. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşlerinin bizim açımızdan önemli olduğunu ifade ettim. Sürece katkı vermelerini kendilerinden istedim'' diye konuştu.



Başesgioğlu, şike, teşvik primi ve sporda şiddet ile ilgili yasanın uygulamasında aksayan yönlerin giderilmesine dair bir tasarının da şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşme sırasını beklediğini dile getirerek, ''Bu konuda da kendilerini bilgilendirdim. Bu yasa da çok önemli. Bizim kanunlarımızda şikenin ve teşvik priminin yasal bir tanımı yok. Bunu yasal bir tanıma kavuşturan, aynı zamanda yaptırıma bağlayan bir taslak şu anda Adalet Komisyonu'nda. Aynı şekilde sporda şiddetin önlenmesine dair tasarıda bazı maddeleri değiştireceğiz. Bu konuda da Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşlerini almak istiyoruz'' dedi.



Başesgioğlu son olarak, Kulüpler Birliği Vakfı'na davetleri için teşekkür ederek, ''Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bütün kulüplerimize lig boyunca yapacakları mücadelelerinde başarılar diliyorum. Ligimizin centilmence, sportmenlik ruhuna uygun bir şekilde devam etmesini arzu ediyorum'' ifadesini kullandı. Bu arada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım, Bakan Murat Başesgioğlu'na bir plaket verdi.



Toplantıya, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Kulüpleri başkan düzeyinde katılırken, Galatasaray, Denizlispor ve Ankaragücü'nden temsilci yer almadı. Bu kulüplerin, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a vekalet verdikleri bildirildi.