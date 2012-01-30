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Spor

'Kulüpler'den Aydınlar'a: İstifa etme

Kulüpler Birliği Vakfı, Futbol Federasyonu yönetiminin, göreve devam etmesinin Türk futbolunun...

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Kulüpler Birliği Vakfı, Futbol Federasyonu yönetiminin, göreve devam etmesinin Türk futbolunun geleceği açısından zaruri olduğunu açıkladı.

Geçen hafta Ankara"da yapılan Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından, bugün Federasyon'un olağanüstü yönetim kurulu toplantısı İstinye'de yapılıyor.

İstifa sinyali veren Başkan Mehmet Ali Aydınlar'ın kararı bugün netleşebilir. 


Kulüpler Birliği'nden 'kal' çağrısı 

Toplantı devam ederken kulüplerden Aydınlar'a destek kararı çıktı. 

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Kulüpler Birliği Vakfı üyesi olan Spor Toto Süper Lig kulüplerinin büyük çoğunluğu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde görevlerine devam etmelerinin, Türk futbolunun istikbali açısından çok zaruri olduğunu ve bu hususta her türlü desteğimizin mevcudiyetini kamu oyunun bilgilerine arz ederiz'' denildi.


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