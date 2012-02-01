-Kulüpler Birliği Vakfı salı günü toplanıyor İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan istifa depreminin ardından önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'daki ofisinde 7 Şubat Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek toplantıda, Türk futbolunda son dönemde gelişen olayların değerlendirileceği bildirildi. Bu arada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören imzasıyla kulüplere gönderilen yazıda, gündemin önemi nedeniyle toplantıya başkanlar düzeyinde katılımın sağlanması istendi.