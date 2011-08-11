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Spor

KULÜPLER YABANCI FUTBOLCU İÇİN ALT YAPI FONU ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2011 03:15

-KULÜPLER YABANCI FUTBOLCU İÇİN ALT YAPI FONU ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2011-2012 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerin 18 kişilik maç kadrolarında bulunduracağı yabancı futbolcu sayısında yeni bir düzenleme yaparak, kulüplere 9'uncu yabancı oyuncu transferinden itibaren alt yapı fonu ödeme zorunluluğu getirdi.  Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda yabancı oyuncuların 6 tanesi sahada yer alacak, kalan 2 yabancı oyuncu da kulübede bulunabilecek. Geçtiğimiz sezonki, 2 yabancı oyuncunun kadro dışında yer alabilme uygulaması ise yürürlükten kalktı. Bununla birlikte; TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin istediği kadar yabancı oyuncu ile sözleşme imzalamasını karara bağladı. 10'uncu yabancı oyuncu için 90 bin lira altyapı fonu ödeyecek olan kulüpler, 11'inci yabancı ve sonrasındaki her oyuncu için 250 bin lira altyapı fonu ödeyecek. 14 Haziran'da başlayan 2011-2012 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 5 Eylül 2011 Pazartesi günü sona erecek.

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