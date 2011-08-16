-KULÜPLER TFF'NİN KARARLARINI DEĞERLENDİRDİ İZMİR (A.A) - 15.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün açıkladığı kararlara ilişkin olarak kulüpler değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, TFF'nin bugün aldığı kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, ''Türk futbolunda ortaya çıkan olağanüstü durumu yasalar ve talimatlar çerçevesinde, sürecin başından bu yana Türk futbolunun çıkarlarına uygun olarak ve sağduyu ile yöneten Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı kararı, beklediğimiz ve verilmesi gereken bir karar olarak değerlendiriyoruz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen arkadaşlarımızla ilgili olarak da kurul üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararında açıkladığı gerekçelerle kişilerin savunma hakkını gözetir bir tutum içerisinde olacağını umuyor ve bekliyoruz'' denildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nun, TFF'nin kararlarıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde yapacağı toplantının ardından açıklamada bulunacağı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü'nde bir araya gelerek, federasyonunun kararlarını bekleyen sarı-lacivertli yöneticilerin, durum değerlendirmesi yaptıktan sonra konuyla ilgili açıklamada bulunacakları kaydedildi. Yönetim Kurulunun bu hafta içinde toplanacağı ve federasyonun verdiği kararlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Manisaspor Kulüp Başkanı Kenan Yaralı, TFF'nin bugün aldığı kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, ''TFF doğru hareket ediyor'' dedi. Yaralı, şunları kaydetti: ''TFF doğru hareket ediyor. Sonuçta bilgi olmadıktan sonra nasıl karar verecek? TFF'nin aldığı kararların başından bu yana destekçisiyiz. Destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bir an önce bu konuların netleşmesi lazım. Doğru yoldan hareket ediyorlar. Kanunlara, nizamlara uygun hiçbir boşluk bırakmadan kararlar alıyorlar. Sonuçta net kararlarını verecekler.'' Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar da futbolda şike iddialarına yönelik olarak Federasyonun aldığı kararlardan çok memnun olduklarını belirterek, kulüplerinin bu süreçten aklanarak çıkması halinde daha da memnun olacaklarını söyledi.