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Spor

Kulüpler son bir yılın bilançosunu açıkladı; işte en çok zarar eden kulüp

1 Haziran 2015 - 31 Mayıs 2016 döneminde en fazla zarar eden kulüp Fenerbahçe oldu

10 Ağustos 2016 01:52

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 1 Haziran 2015 - 31 Mayıs 2016 dönemine ait konsolide borç tutarlarını açıkladı. Fenerbahçe 116 milyon 529 bin 632 lirayla en fazla zarar eden kulüp oldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kulübün 1 Haziran 2015 - 31 Mayıs 2016 dönemine ait konsolide net zararı 58 milyon 792 bin 338 lira oldu. Şirketin 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 tarihine ait konsolide net zararı ise 132 milyon 46 bin 505 lira olarak duyuruldu.

 

Galatasaray'ın zararı 79 milyon 675 bin TL

 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kulübün 1 Haziran 2015 - 31 Mayıs 2016 dönemine ait konsolide net zararının 79 milyon 675 bin 595 lira olduğu kaydedildi. Şirketin 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 tarihine ait konsolide net zararı ise 88 milyon 423 bin 967 lira olarak duyuruldu.

 

Fenerbahçe'nin net zararı 116 milyon 529 bin 632 TL

 

Fenerbahçe Futbol AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kulübün 1 Haziran 2015 - 31 Mayıs 2016 dönemine ait konsolide net zararı 116 milyon 529 bin 632 lira olarak gerçekleşti. Şirketin 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 tarihine ait konsolide net zararı ise 181 milyon 192 bin 270 lira olarak duyuruldu.

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