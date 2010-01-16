Kulüpler sınırsız yabancı istiyor

T24 - Yeni yayın ihalesinden sonra gelirlerini yükseltmeyi garantileyen kulüplerin yeni hedefi yabancı sayısı oldu. Kulüpler Birliği'nin son toplantısında, yabancı sayısı sınırlandırılmasının kaldırılması yönünde prensip kararı alındı.





Gelirlerini 3'e katlayacak olan kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan sınırsız yabancı hakkı verilmesi için resmen istekte bulunmaya hazırlanıyor. Bu konudaki öneri Kulüpler Birliği toplantısına başkanlık eden Aziz Yıldırım'dan geldi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın da aralarında bulunduğu kulüp başkanlarına seslenerek, yayın ihalesinden sonra yüksek gelire ulaştıklarının altını çizdi ve yabancı sınırlamasının kaldırılması için ortak hareket etmeleri gerektiğini belirtti.



Yıldırım'ın fikri toplantıya katılan tüm başkanlar tarafından desteklendi ve gündemde olmamasına rağmen konunun detayları masaya yatırıldı. Bu konuda aylardır çalışma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İngiltere modelini örnek gösterdi ve "Gerekirse İngiltere örnek alınsın ama 6+2 olan sayı serbest bırakılsın. 26 yaş altı ve milli takımlarında yüzde 75 oranında oynamış olma şartları benimsenebilir" ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın bu önerisinin bir taslak haline getirilmesi ve Futbol Federasyonu’na iletilmesi konusunda prensip kararı alındı..



Kulüpler Birliği toplantısında ayrıca Almanya'nın Bochum Savcılığı'nın başlattığı şike ve bahis operasyonu da konuşuldu. Kulüp başkanları, şike konusunda ortak hareket etmek ve tedbir almak konusunda da fikir birliği yaptılar.