Kulüpler şike maddesinde değişiklik istedi

T24 - Kulüpler Birliği, Gençlerbirliği Kulübü'nün tesislerinde 14 takımın temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Kulüpler Birliği adına açıklama yapan İlhan Cavcav, Disiplin Talimatı'nın 55. maddesindeki bazı bölümlerinin değişmesini istediklerini söyledi.



Toplantıya 14 kulüpten başkan ve yönetici düzeyinde katılım olurken Antalyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mersin İdman Yurdu ve mazeret belirten Sivasspor katılmadı.



Toplantı sonunda Kulüpler Birliği, Disiplin Talimatı'ndaki 55. maddedeki bazı bölümlerin değişmesini istedi. Kulüpler cezalarda yönetici ve kulüplerin ayrılmasını istiyor.



Toplantı sonunda Kulüpler Birliği adına en yaşlı üye sıfatı ile Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav bir açıklama yaptı.



Cavcav yaptıgı açıklamada şunları söyledi: "Kulüpler bana onursal başkanlık teklif ettiler ben de uzun yıllardır futbolun içerisinde olduğum için bu teklifi kabul ettim. Bugün Ankara'da CHP, AK parti ve MHP Genel başkanları ve başkan yardımcılarına ziyaretlerde bulunarak şiddet yasası ile ilgili öneri ve tavsiyelerde bulunacağım. 13 Eylül'de İstanbul'da tekrar toplanarak Kulüpler Birliği başkan adayını belirleyeceğiz. 20 Eylül'deki Türkiye Kulüpler Birliği Başkanlığı için tek adayla seçim yapacağız. Seçim Ankara'da gerçekleşecek. Yasa ile ilgili bütün kulüp başkanları ile aramızda müzakereler yaptık. Yasa çıkarken bütün kulüplerin haberi yoktu. Kabahat Meclis'te değil, kulüplerimizde. Bu yasa kulüp ve başkanlarını çok zor duruma bırakıyor. İleriki zamanlarda kulüpler kendilerine yönetici ve başkan bulabilmek için gazetelere ilan vermek zorunda kalacaklardır. 55. madde ile ilgili gerekli tüm makamlarla görüşeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu özerktir. Onların vereceği kararlara kulüpler olarak saygılıyız."





Değiştirilmek istenen 55. madde



(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek veya buna teşebbüs etmek yasaktır. Bir futbolcuya veya kulübe teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.



(2) Bu hükmü ihlal eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıyla; kulüpler ise küme düşürme cezasıyla cezalandırılır. İhlalin ağırlığına göre küme düşürme cezasına ek olarak puan indirme cezası da verilebilir.



(3) İhlalde sorumluluğu bulunan kişi veya kulüplere ayrıca para cezası verilir.





Kulüp başkanları değişiklik için Meclis turunda



Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ı ziyaret etti.



Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Toprak ve Demirören, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'da bulunması nedeniyle, yöneticilerle kendisinin görüştüğünü, önemli fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.



Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesini Dair Kanun'la ilgili Kulüpler Birliği yöneticilerinin, kendilerinden katkı istediklerini ifade eden Toprak, şöyle konuştu:



''Yöneticiler, yasanın bazı maddelerinin kulüplerdeki şiddeti önlemek yerine, yoruma açık olmasından dolayı kulüp yöneticilerini ve kulüpleri zor durumda bırakan bir noktaya geldiğinin altını çizdiler. Biz de CHP olarak bu yasanın çok hızlı hazırlandığını, yeterince görüşlerin alınmadığını, bu noktada yasanın eksik olacağını Parlamento kürsüsünden arkadaşlarımız dile getirdiler. Bugün gelinen noktada 5 aylık bir sürede bunun olumsuz etkileri görülmekle beraber, bunu nasıl ortadan kaldırırız, nasıl bir katkı sunarız, kulüp yöneticisi arkadaşlarımızla konuştuk. Biz CHP olarak, ülkenin bu önemli sorununu, yani Türk gençliğinin önünü açacak spor yasalarıyla ilgili, parti farkı gözetmeksizin eğer bize düşen bir görev varsa, katkı vermeye hazırız. Spor yasası ile ilgili eğer Parlamentoda böyle bir çalışma olacaksa CHP olarak bu çalışmaya katkı vermek istiyoruz.''



Bugün gelinen noktada, ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına karşın, taraftarlarda en ufak bir heyecan gözlemlenmediğini anlatan Toprak, bu yıl kulüpler için zor bir yıl olacağını, gelirler konusunda da kayıplar yaşanacağını söyledi.



Toprak, bu sürede kulüplerin Spor Toto teşkilatı tarafından desteklenmesi gerektiğini de kaydetti.





'Tüm siyasi partilerden özür diliyoruz'



Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören de konuşmasına kabulden dolayı teşekkür ettiğini söyleyerek başladı.



Demirören, ''Bizim bugünkü gündemimiz, buradan çıkıp diğer muhalefet partisi ile görüşmek ve sonradan Hükümet partisine gidip, bizlerin zorlayarak çıkarttığı, çıkması için bütün kulüpler olarak peşinden koştuğumuz, 14 Nisan 2011'de çıkan kanunun maalesef uygulama sırasında belli yanlışlarının görülmesi'' dedi.



Sezon başlamadan önce yasanın, maddeler olarak değiştirilebilmesi için Anamuhalefet partisi CHP'den ricada bulunduklarını, bundan da olumlu tepki aldıklarını dile getiren Demirören, şöyle devam etti:



''Biz kulüpler olarak aslında tüm siyasi partilerden özür diliyoruz, bu kanunun bir an evvel çıkması için uğraştık. Biz Kulüpler Birliği ilk başta bunu yaptık ama hatalar yapmışız. Sadece şike olarak bakılmaması lazım bu kanuna. Taraftarlar olayında ilerde uzun vadede baktığınız vakit, şiddet yasasında, ne kulüp başkanı, ne yönetici ne de kulüp bulunacak bir konuya geliyor bu kanunun içeriği. Onun için muhakkak değiştirilmesi gereken maddeler var.''



Değiştirilmesini talep ettikleri maddeler için, Kulüpler Birliği olarak bir görüş hazırlamayarak bunu partilere vermek istediklerini anlatan Demirören, ''Bu kanunun bir konsorsiyum içerisinde yeniden maddelerinin değiştirilmesini talep ve arzu ediyoruz. Bundan sonraki ziyaretlerimizde de aynı doğrultuda görüşlerimizi bildireceğiz'' diye konuştu.





'MHP ve AK Parti'yi de ziyaret edeceğiz'



Demirören, bir soru üzerine, bugün önce MHP'yi ardından da AK Parti'yi ziyaret ederek düşüncelerini aktaracaklarını bildirdi.



''Özellikle istediğiniz değişiklikler nedir?'' yönündeki bir soru üzerine Demirören, ''Bununla ilgili hukukçularımız çalışacak ama taraftarlarla ilgili en ufak bir olumsuz bağırışın, veya bir futbolcunun tahriki ile bir taraftarın yapacağı bir hareketin, kulüplere ve yöneticilere mal edilmesi var kanunda. Her olay döndürülüyor, kanun iyi niyetli fakat döndürüldüğü vakit direk, yönetici ve başkanlara en sonunda da kulüplere zarar verecek hale geldiği için, bütün dünyada da bu kanunun örneklerini alarak yeni bir yapılanma yaratabilir miyiz, onun arzusu içindeyiz'' yanıtını verdi.



Demirören, ''Bu kanun hazırlanırken neden bu yönde taleplerinizi dile getirmediniz?'' şeklindeki soruyu da ''Maalesef, bizlerde çok istedik onun için diyorum ya, bütün siyasi partilerden özür diliyoruz. Biz Kulüpler Birliği olarak çok uğraştık. Ama maalesef bugün çok ağır çıktığını, Avrupa'daki dünyadaki örneklerine baktığımız vakit çok net görüyoruz'' cevabını verdi.



Bir gazetecinin toplantıda bulunan Fenerbahçeli yöneticilere UEFA Başkanı Michel Platini'nin açıklamalarını sormak istemesi üzerine, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Nihat Özdemir özel soru almadıklarını, başka zaman bu soruları cevaplandıracaklarını söyledi.





'Biz Türk futbolu adına hareket ediyoruz'



Demirören ise ''Fenerbahçe'nin problemi, buradaki 18 kulübün problemi. Türk futbolunun problemi, buradaki 18 kulübün problemi. Kamuoyundan ricamız, biz Kulüpler Birliği olarak müracaat ettiğimiz değişikliklerin, tek bir kulüp adına yönlendirilmemesi. Biz Türk futbolu adına hareket ediyoruz. Fenerbahçe 102 yıldır mal oldu Türkiye'de, bir yüz sene daha mal olacak. Onun için lütfen bu kadar basit almadan, genel olarak Türk futbolu adına bakarak bu müracaatları yapıyoruz'' dedi.



Demirören, ''TFF'ye, Disiplin Talimatının 55. maddesinin değiştirilmesi için bir talebiniz olacak mı?'' yönündeki bir soru üzerine de, ''TFF'den, kulüpler olarak tabii ki taleplerimiz olacak ama bugünkü gündemimizle onun bir alakası yok. Çünkü federasyonumuz özerktir, siyasetten ayrıdır. Bizim talebimiz Kulüpler Birliği olarak talimatname ile ilgili bir çalışma yapıp, federasyonumuza bu müracaatımızı yapacağız. Bizim amacımız Türk futbolunu uzun vadeli düşünerek, tekrar, heyecan duyulur, sevilir ve güvenilir hale getirmektir'' karşılığını verdi.



Erdoğan Toprak ise bir soru üzerine kanunda eksik gördükleri konuları, parti olarak parlamento gündemine taşımak istediklerini söyledi. Toprak, sporda şiddeti bitirmenin bir kültür olayı olduğunu, onun ağır yaptırımlarla önlenemeyeceğini kaydetti.



Görüşmeye, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Nihat Özdemir ile Asbaşkan Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Galatasaray 2. Başkanı Adnan Öztürk, Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, Gaziantepspor Başkanı Levent Kızıl, Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin, Kayserispor Başkanı Recep Mamur, Manisaspor Başkanı Kenan Yaralı ile Samsunspor Başkanı Kazım Yılmaz katıldı.







