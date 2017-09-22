Kulüpler, Maliye Bakanı ve Spor Bakanı ile görüştü (Geniş Haber)

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -

Kulüpler Birliği Vakfı, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek nezaretinde yapılan ziyaretlere Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Beşiktaşlı Yönetici Deniz Atalay, Bursaspor Başkanı Ali Ay, Evkur Yenimalatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçeli Yönetici Nihat Özbağı, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Göztepespor Başkanı Mehmet Sepil, Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Trabzonsporlu Yönetici Önder Bülbüloğlu katıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal\'a yapılan ziyarette kulüplerin vergi borçları, saha kapama cezalarının kulüplere değil olay çıkartan taraftara verilmesi, stopaj vergisinin yüzde 15\'te kalması, yükseltilmemesi ve kulüpler yasasının yeni taslağı üzerinde çalışılması konusunda kulüp başkanlarının destek istedikleri öğrenildi.

Kulüpler Birliği Vakfı\'nın ikinci ziyareti ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Bu ziyarette de Türk futbolunun sorunları konusunda destek istendiği bilgisi edinildi.

Ziyaretlerin ardından basın açıklamasında bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, \"Kulüpler Birliği Vakfı olarak Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ziyaretler yaptık. Sayın Maliye Bakanına bu seneki projelerimizi ve kulüplerin düşüncelerini aktardık. Gençlik ve Spor Bakanına da yeni görev almasından dolayı nezaket ziyaretinde bulunduk. Bundan sonraki yapacağı çalışmalarda Sayın Bakanımıza başarılar diledik\" dedi.

Bakan Bak ile yaptıkları görüşmede yabancı futbolcu sınırlamasının gündeme gelmediğini kaydeden Özbek, Maliye Bakanı Ağbal ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı. Özbek, \"Bakan Ağbal ile görüştüğümüz konular önümüzdeki dönemde yasal bazı değişikliler olacak vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda. Bunlarla ilgili bazı bilgileri paylaştık. Daha detaylı bilgiyi önümüzdeki hafta sonuna doğru vermek mümkün olacak\" diye konuştu.

Kulüpler yasası ile ilgili bir konunun gündeme gelmediğini belirten Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Bak\'a yaptıkları ziyaretin tamamen bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkanların görüntüsü

-Dursun Özbek açıklama

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)