-Kulüpler Genel Kurula katılacak İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören, ''Hiçbir talebimiz olmadan, davet edilen genel kurul toplantısına katılınmaması yönünde görüş birliğine varılmasına rağmen, Türk futbolunda hakim olan kaosu daha da derinleştirmemek adına birlik olarak katılmaya karar verdiğimizin bilinmesini isteriz'' dedi. Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı olağanüstü genel kurul kararının, vakfın tavsiyesiyle alınmadığını belirtti. TFF'nin, futbolun bu süreçteki kaos konusunda genel olarak tartışma için, futbol kulüplerini ve sporun içinde olan kişileri genel kurula davet ettiğini, kendilerinin de görevinin genel kurula katılmak olduğunu kaydeden Demirören, daha sonra hazırlanan yazılı açıklamayı okudu. Açıklama şöyle: ''TFF'nin görevi olduğu üzere, Türk futbolunun, hakkaniyetli ve fair play çerçevesinde yönetimi yanında, uluslararası hiçbir risk almayacak şekilde, yürürlükte olan kural ve talimatnameler çerçevesinde, sözü geçen kulüplerimizin adil savunma ve müdafaa haklarını kullanacağı bir süreç sonrasında kararların ve gerekiyorsa cezaların verilmesini, evrensel hukukun temel ilkeleri çerçevesinden hiçbir surette çıkmadan, Türk kamuoyunu meşgul eden ve futbolumuzu sarsan dosyalarla ilgili önlem ve kararları tereddütsüz bir şekilde almaya davet ediyoruz. İlgili kararları almak için tüm yetkilerle donatılmış olan TFF Yönetim Kurulu'nun 58. madde içeriği olan, suç, kabahat ve eylemler arasında orantısız cezaların varlığı ve değişiklik yapmanın gerekli olduğunu kabul etsek de, bu değişikliliklerin yapılma yetki ve sorumluluğun açık ve net bir şekilde TFF'de olduğunu bir kez daha hatırlatırız. Dolayısıyla tamamıyla bizim hiç bir talebimiz olmadan, davet edilen genel kurul toplantısına katılınmaması yönünde görüş birliğine varılmasına rağmen, Türk futbolunda hakim olan kaosu daha da derinleştirmemek adına birlik olarak katılmaya karar verdiğimizin bilinmesini isteriz. Bugüne kadar her hangi bir savunma ve müdafaa hakkı kullandırılmadan kişi ve kurumlara ceza verilmesinin beklenmesi, evrensel hukukla bağdaşmamaktadır. Türk futbolunun selameti, adil ve hakkaniyetli bir yargı sürecini takiben, bu sürecin sonuçlandırılması elzemdir. Bu bağlamda federasyonun talimatları doğrultusunda konunun etraflıca incelenmesi, kişi ve kurumların süratle ifadelerinin alınması sonucunda alınacak kararın, en doğru karar olacağına inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz.'' -Sorular- Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Demirören, ''Genel Kurul'da seçim olur mu?'' şeklindeki soruya, ''Ben hukukçu değilim ancak tek maddeyle gidildi. Madde değişikliği olmaz'' yanıtını verdi. Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı'nda tartışmalar olduğu yönündeki iddialar üzerine ise, ''Ne yazık ki, basında ve kamuoyunda Kulüpler Birliği'nde şiddetli bir kavga olduğu, Kulüpler Birliği'nin birlik ve beraberlik içinde olmadığı, kulüpler arasında fikir ayrılıkları olduğu söylendi. Bugün burada başkanların hepsi burada. Ankaragücü Başkanı'nın sanıyorum ayrı bir durumu vardı. Geç geldi, erken gitti. Bu kendisini bağlayan karardır ama gördüğünüz gibi tüm kulüpler burada. Türk futbolu kimsenin beklemediği bir kaosun içinde. Bu kaosu federasyon başkanımız, Federasyon yönetim kurulumuz ve kulüpler birliği olarak çözmek için elimizden geleni yapacağız. 58. maddenin sadece kulüpler düşsün, kalksın diye bir şeyi yok. Kim hata yaptıysa muhakkak cezasını çekecektir ama ortada eşitsizlik varsa, bu eşitsizliğin giderilmesinde de hem fikiriz'' diye konuştu. Demirören'in açıklaması sırasında, toplantıya katılan kulüp başkanları ve yöneticileri de yanında bulundu.