Kulüpler Dünya Kupası sahne alıyor

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonunun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Japon ekibi Kashima Antlers'in mücadele edeceği 2016 Kulüpler Dünya Kupası, 8 Aralık Perşembe günü başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 13'üncüsü, 8-18 Aralık tarihlerinde Japonya'nın Yokohama ve Osaka kentlerinde düzenlenecek.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan Japonya Birinci Ligi şampiyonu Kashima Antlers ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 13.30'da yapılacak play-off maçını kazanan takım, çeyrek finale çıkacak.

Kashima Antlers-Auckland City karşılaşmasının galibi, 11 Aralık'ta çeyrek finalde, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Güney Afrika'dan Mamelodi Sundowns ile karşı karşıya gelecek.

Diğer çeyrek final maçı ise 11 Aralık'ta Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore ekibi Jeonbuk Hyundai ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'dan Club America arasında oynanacak.

Real Madrid ve Atletico Nacional yarı finalden başlayacak

Libertadores Kupası şampiyonu Atletico Nacional ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid turnuvaya yarı finalden itibaren dahil olacak.



2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 18 Aralık'ta Yokohama Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Geçen yıl İspanyol temsilcisi Barcelona, Arjantin'in River Plate takımını 3-0 yenerek 2009 ve 2011'den sonra kupayı 3. kez müzesine götürmüş ve bunu başaran ilk kulüp olmuştu