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Spor

Kulüpler Birliği'nden 'video hakem' ve 'yabancı sınırı' açıklaması

"Bazı kurullardan cezalar ve disiplin kuruluna sevklerle ilgili şikayet var"

04 Ekim 2017 16:21

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, vakfın aylık olarak düzenlediği olağan toplantının ardından video hakem uygulamasının yürürlüğe girmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşeceklerini söyledi.

Türkiye'de futbolun son zamanlardaki gündem maddelerinden olan 'yabancı sınırı' konusuna da değinen Özbek, konunun gündemlerinde olmadığının altını çizdi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak'ta bulunan merkez ofiste yapıldı. Dursun Özbek başkanlığında başlayan toplantıda Süper Lig'de mücadele eden takımların başkan ve yöneticileri yer aldı. Beşiktaş ve Osmanlıspor'dan mazeretli olarak katılım olmadı.

Özbek, kulüp başkanlarının hakemlerle ilgili şikayetlerinin oldup olmadığı sorusuna "Kulüplerin sorunu sadece hakemler değil. Cezalar, disiplinler. Bazı kurullardan şikayetler var" yanıtını verdi.

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