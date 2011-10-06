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Spor

Kulüpler Birliği'nden Kılıç'a ziyaret ANKARA (A.A)

06 Ekim 2011 20:27

-Kulüpler Birliği'nden Kılıç'a ziyaret ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Yıldırım Demirören Başkanlığı'ndaki Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleştirilen kabulde, vakıf yönetiminin, bugün Ankara'da, mevcut yasada yapılacak değişiklikler konusunda gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili Bakan Kılıç'a bilgi verdiği öğrenildi. Kabulün yaklaşık 10 dakika sürdüğü, vakıf yöneticilerinin daha sonra Ankara'daki işleri nedeniyle ayrıldıkları bildirildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Demirören ve beraberindekiler, daha önce de MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve BDP'nin TBMM Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ile TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık'ı ziyaret etmişti. Bu arada, vakıf yöneticilerinin, bir süre önce rahatsızlanan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı da ziyaret edecekleri açıklanmıştı. Heyette bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, programın aksaması nedeniyle Cavcav'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ileterek, gelemeyeceklerini bildirdiği öğrenildi.

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