Kulüpler Birliği'nden Demirören'e rest: Seçime gideriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasında yapılan 'yabancı kuralı' toplantısında Kulüpler Birliği Başkanı İlhan Cavcav ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören restleşti. Toplantıda Demirören’in 6+2 önerisine itiraz etmesi İlhan Cavcav’ın "Madem öyle önümüzdeki yıl TFF'yi siz yönetmezsiniz. Biz kulüpler olarak seçime gideriz" dediği öğrenildi.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet’te yer alan haberine göre, kritik toplantıda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor dışındaki 15 kulüp, 6+2 konusunda mutakıp kaldı. Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor 6+2 kararına destek vermedi ancak bu yönde bir gelişmede Tahkim Kurulu'na itiraz etmeyeceğini deklare etti. Beşiktaş ise 5+0+3 kuralında ısrarcı oldu.

Kulüpler Birliği toplantısının bir bölümüne katılan TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise Kulüpler Birliği'ne "Alınacak 6+2 kararının Tahkim'den döneceğini" iletti. Bu itiraz üzerine Kulüpler Briliği Başkanı İlhan Cavcav, "Madem öyle önümüzdeki yıl TFF'yi siz yönetmezsiniz. Biz kulüpler olarak seçime gideriz" ifadelerini kullandı.



Bu reste karşılık diğer kulüp yöneticilerinden itiraz gelmemesi üzerine Yıldırım Demirören, sinirli bir şekilde toplantıyı terk etti.

Demirören: Önce kendi aralarında anlaşsınlar



Toplantıdan ilk olarak ayrılan Yıldırım Demiören, yabancı sınırlaması konusunda kulüplerden yazı gelmesini beklediklerini belirterek, "Kulüpler Birliği İstanbul'daki bürosunu kapattığı gün biz onlara TFF binasını istedikleri zaman kullanabileceklerini söylemiştik. Bizim dediğimiz belli; kulüp yönetim kurulları karar alsınlar... Önce kulüpler kendi aralarında birleşsinler, kendi aralarında anlaşsınlar. Önemli olan hem kulüplerin hem de Türk futbolunun menfaatidir. Kulüpler Birliği kararını versin biz değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında TFF binası önünde açıklama yapan ikinci isim ise Kulüpler Birliği Başkanı İlhan Cavcav oldu. Cavcav, 6+2 konusunda 15 kulübün anlaşma sağladığını ancak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor'un bu karara katılmadığını söyledi. Cavcav, bu üç kulüpten Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor'un ise itirazlarında ısrarcı olmadıkları ve 6+2 kararı alınırsa Tahkim'e itirazda bulunmayacaklarını belirtti.

Cavcav: Beşiktaş o zaman Türkiye liginden çekilecek

6+2 kuralını kabul etmeyen Beşiktaş'a tepki gösteren İlhan Cavcav'ın, toplantı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"Toplantıda E-bilet konusunda uygulayıcı arkadaşlara kulüplerimizin sıkıntılarını ilettik. Tatmin edici bir görüşme oldu. Ayrıca 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü canı gönülden kutluyorum. Aziz Yıldırım'a da sağlık ve mutluk diliyorum. İnşallah hapse de girmez. Kendisi futbola hizmet etmiş bir insandır. Aziz Yıldırım kendinden önceki başkanlar gibi kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. İnşallah hapse girmeden bu iş çözülür. Beşiktaş hiç yabancı oyuncusuz da program yapabilir, bu 17 kulübü bağlamaz. O zaman Türkiye liglerinden çekilecek, başka bir ligde oynayacak. Artık 5 yabancıyla mı oynar, 3 yabancıyla mı oynar, onların bileceği iş. Bir kulübün 'hayır' demesi bence problem olmamalı."