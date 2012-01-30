-Kulüpler Birliği'nden Aydınlar'a destek İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Kulüpler Birliği Vakfı'ndan, görevi bırakacağı yönünde spekülasyonlar yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetimine, göreve devam etmeleri yolunda destek geldi. Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Kulüpler Birliği Vakfı üyesi olan Spor Toto Süper Lig kulüplerinin büyük çoğunluğu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde görevlerine devam etmelerinin, Türk futbolunun istikbali açısından çok zaruri olduğunu ve bu hususta her türlü desteğimizin mevcudiyetini kamu oyunun bilgilerine arz ederiz'' denildi. Bu arada açıklamanın, TFF'nin İstinye'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı devam ederken yapılması dikkati çekti.