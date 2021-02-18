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Spor

Kulüpler Birliği, yeni spor yasası için Meclis'te

Bir saat süren görüşmenin gündeminde yönetici, menajer ve oyunculara sınırlamalar getiren yasa teklifinin olduğu öğrenildi

18 Şubat 2021 19:00

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yeni spor yasası için mecliste milletvekilleri ile bir araya geldi.

Başkanlar, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve eski milli futbolcu olan milletvekili Alpay Özalan ile bir araya geldi. Gündemde kulüplere mali şeffaflık getirmek üzere hazırlanan, yönetici, menajer ve oyunculara sınırlamalar getiren yasa teklifinin olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; bir saat süren görüşmeden sonra kulüp yöneticileri gazetecilerin sorularını espriyle geçiştirdi.

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