Kulüpler Birliği Vakfı'ndan TFF'ye ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Fikret Orman ile başkan yardımcıları Erol Bedir ve Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i TFF'nin Riva'daki idari merkezinde ziyaret etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst ile Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da yer aldı.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Fikret Orman ve yönetimini kutladı ve başarılar diledi.

(DHA)