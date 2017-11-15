Kulüpler Birliği Vakfı'ndan ''Çalıştay'' kararı 

Dursun Özbek: \'\'Türk futbolu için en uygun çözümü bulmak üzere çalıştay yapmayı düşünüyoruz\'\'

\'\'Türk futbolunun menfaatine olacak fikirler geliştirmek zorundayız\'\'

\'\'Spor Kulüpleri Yasası ile ilgili çalışmalarımız var\'\'

\'\'Yapılan her şey Türk futbolunun daha iyi günlere daha parlak günler kavuşması içindir\'\'

\'\'VAR hazırlıkları bu sezon bitecek\'\'

Mustafa AKIN - Hakan TARHAN - Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA) -

Kulüpler Birliği Vakfı\'nın Kasım ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Maslak\'ta bulunan ofiste gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği\'nden katılım olmazken, vakfın başkan yardımcılığına Kardemir Karabükspor Kulübü\'nden istifa eden Hikmet Feridun Tankut\'un yerine Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil getirildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, yabancı futbolcu konusunda Türk futbolu için en uygun çözümü bulmak için çalıştay yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yabancı futbolcu konusunda bir görüş getirdiğini ifade eden Başkan Dursun Özbek, \'\'Bu da 2019 sezonun sonuna kadar mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi. Buradaki yabancı sayısının sınırlandırılmasını, aritmetik sınırlandırma olarak görmemek lazım. Bunun sebep ve sonuçları üzerine bazı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de \'Neden dün çok uygun olan yabancı sayısı bugün uygun değil\' konusuna eğildik. Bu maksatla Süper Lig çalışanlarından oluşan komisyonlar kurulmuştu. Bunun araştırmasını detaylı bir şekilde yapıyoruz. Yabancı futbolcu konusunda 2019 yılına kadar süremiz var ama bugün yapılacak hazırlık çalışmalarını bu zamana kadar sığdırmaya çalışacağız. Türk futbolu için en uygun çözümü bulmak üzere futbolun bütün paydaşlarıyla bu konuyu Türkiye\'nin gündeminden düşürmek üzere bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. TFF\'nin katıldığı, futbol ailesinin paydaşlarının katılacağı bir çalıştayda daha sesli tartışmak ve çözüm bulmak için karar aldık\'\' dedi.

\'\'TÜRK FUTBOLUNUN MENFAATİNE OLACAK FİKİRLER GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ\'\'

Yapılan kontratlar çerçevesinde belli bir süre içinde değişime uğraması gerektiğini söyleyen Özbek, \'\'Bunu dikkate alarak kendi içimizde yabancı futbolcu envanterimizi çıkartıp hazırlığımızı yapacağız. Söz konusu çalıştayda hangi uygulamanın Türk futboluna fayda getireceğini tartışacağız. Kesin bir tarih kararı vermedik ama devre arasına gelecek bir dönemde bu çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerden sonra tam tarihe karar vereceğiz. 2019\'a kadar bu işin çözülmesi konusundaSayın Cumhurbaşkanı görüş bildirdi. Bu süreyi kullanıp Türk futbolunun menfaatine olacak fikirler geliştirmek zorundayız\'\' diye konuştu.

\'\'SPOR KULÜPLERİ YASASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR\'\'

Kulüpler Birliği Vakfı olarak \'Sporda Şiddet Yasası\' ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Dursun Özbek, \'\'Bu yasa ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bizde bu manada devletimize destek vermek açısından özellikle bu işin paydaşı olarak bu çalışmayı da sürdürüyoruz. Ayrıca diğer bir yasa üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor Kulüpleri Yasası henüz çıkmadı. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu manadaki çalışmalarımızı Spor Bakanlığımıza iletiyoruz. Önemli çalışmalardan bir tanesi vergi ile ilgili. Özellikle stopaj ile ilgili konularda. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanını ziyaretimizde Kulüpler Birliği olarak kendisi bize böyle bir görevi tebliğ etmişti. Çalışmalarımızı yaptık ve Spor Bakanlığı\'na ilettik. Bundan sonraki beklentimiz ivedilikle bakanlık veznindeki gerekli çalışmaların yapılıp sonuç elde etmek. Ayrıca bugün görüştüğümüz konular arasında daha önce TFF\'ye yaptığımız ziyaret çerçevesinde özellikle statlardaki olayı engelleyici manada disiplin talimatlarında bazı değişiklikler yapılması söz konusu bununla ilgili çalışmalar da yaptık ve konuyu TFF\'ye ileteceğiz\'\' diye konuştu.

\'\'YAPILAN HER ŞEY TÜRK FUTBOLUNUN DAHA İYİ GÜNLERE DAHA PARLAK GÜNLER KAVUŞMASI İÇİNDİR\'\'

Türkiye\'de şu anda herkesin futbol altyapısının yeterli olmadığı konusu üzerinde mutabık olduğunu kaydeden Özbek şöyle konuştu: \'\'Dolayısıyla Türkiye\'de altyapı çalışmalarının daha kabul edilebilir, Türk futboluna fayda üretebilecek tarzda olması için neler gerektiği bünyemizde kurulan bir komisyonda inceleniyor. Bütün bu konular yapılacak olan çalıştayın gündemine gelecek ve bu suretle tüm kamuoyu bilgi sahibi olacak ve en iyi şekilde de sonuçlanması için Kulüpler Birliği Vakfı gayret sarf edecektir. Yapılan her şey Türk futbolunun daha iyi günlere daha parlak günler kavuşması içindir.\'\'

\'\'VAR HAZIRLIKLARI BU SEZON BİTECEK\'\'

Başkan Dursun Özbek, Video Yardımcı Hakem Uygulaması ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: \'\'Video Hakem Uygulaması (VAR) Türk futboluna girmesine karar vermişti. TFF\'yle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde hazırlıkların bu sezon sonunda biteceği yönünde. Gelecek sezon lig maçlarının VAR sistemiyle oynanacağını bize söylediler. Bu konuyu konuştuk.\'\'

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