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Spor

Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını haftaya seçiyor

1 Şubat'taki genel kurul öncesi Fikret Orman ismi üzerinde yoğunlaşılıyor Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Galatasaray başkanları vakfı yönetti, sırada bir başka İstanbul kulübü Beşiktaş'a mı sıra geldi? Şekip Mosturoğlu düşünmüyor, Mehmet Sepil ise çe

23 Ocak 2018 17:53

1 Şubat\'taki genel kurul öncesi Fikret Orman ismi üzerinde yoğunlaşılıyor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Galatasaray başkanları vakfı yönetti, sırada bir başka İstanbul kulübü Beşiktaş\'a mı sıra geldi?

Şekip Mosturoğlu düşünmüyor, Mehmet Sepil ise çevresindekilere \"İstenirsem göreve hazırım ama Sayın Orman ile yarışmam\" diyor

UĞUR DEMİRKIRDI / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'da seçimi kaybeden Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı koltuğundan da oldu. 
Galatasaray Yönetimi, Mustafa Cengiz başkanlığında kulüplerine odaklanıp bayrağı Kulüpler Birliği için de devralmak istemediği bir dönemde.
\"Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Galatasaray Başkanları vakfı daha önce yönetti, sırada bir başka İstanbul Kulübü Beşiktaş\'a mı sıra geldi ?\" sorusu da akılları meşgul ediyor.
Bir çok Anadolu kulübü, Fikret Orman\'ın aday olması durumunda destek vereceklerini ifade ettiler. 
Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \"İstanbul Kulüpleri; Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce vakfa başkanlık yaptı. Fikret Bey de kabul ederse biz olmasını isteriz. Eğer Fikret Bey\'in kararı olumsuz olursa Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta\'yı da destekleyebiliriz. Ancak buna birlik hep beraber karar verecek\" dedi. 
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise konu ile ilgili DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Oturup konuşacağız. Fikret Orman aday olursa açık ve net destekleyeceğim kişi kendisi olur. Kulüpler Birliği Vakfı\'na başkan olmasını istiyorum, destekliyorum. Fikret Orman\'ın Kulüpler Birliği\'ne başkan olmasının fayda getireceğine inanıyorum\" dedi.
Şu anki Başkan Yardımcısı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'in ise çevresindekilere \"İstenirsem göreve hazırım ama Sayın Orman ile yarışmam. Birlikte hareket edip en doğru kararı alırız\" dediği öğrenildi. 
Diğer Başkan Yardımcısı Şekip Mosturoğlu\'nun ise başkanlık düşünmediği öğrenildi. 
GENEL KURUL 1 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ 
Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını haftaya seçecek. 1 Şubat Perşembe günü saat 12.00\'de yapılacak genel kurulda yeni başkan belli olacak.

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