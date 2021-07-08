Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu. Kararı, toplantı sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "6 ay önce kendi isteğim ile başladığım Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Yeni başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Türk futbolcunun zor dönemden geçtiği süreci daha önce Mehmet Sepil omuzlarında taşıdı. Sonrasında ben taşıdım. Ahmet Ağaoğlu'nun başarılı olacağına inanıyoruz" diyerek yeni dönemi duyurdu.

"İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde ekonomik ve sportif sorunlar var"

Çebi sonrası açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de bir önceki başkan Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyorum. Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiyor. Ekonomik, idari sorunlar var. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde ekonomik ve sportif sorunlar var. Bugün itibariyle yaşadığımız sorunları kaleme alarak önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildireceğiz. Sıkıntılı bir süreç. Bütün kulüplerle birlikte el ele vererek en az hasarlı bir şekilde buradan çıkmak için çalışacağız" dedi.

Kulüpler Birliği'nde bir an önce profesyonellik gelmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, "Bir sonraki adımda Süper Lig AŞ olması yolunda genel kurulda 21 kulübün mutabakatını aldık. Bizler fahri görev yapan insanlarız. Bir kulüp başkanından bu kadar fedekarlık yapmak haksızlık olur. Fazla mesainin gerektiği süreçte gönüllü olan bir insandan fazla görev beklemek iyimserlik olur. Bir sonraki süreçte, profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.

Kulüplerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Mali sorunlar kulüplerin kendi sorunları. Ancak bunlar toplandığında Türk futbolunun sorunları oluyor. Bugün TFF'nin aldığı bir kararda Kulüpler Birliği'nin de fikir belirtmesi lazım. Yaşadığımız süreç, ortalama aldığımızda 2 sene öncesine göre kulüplerin gelirlerinde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor" ifadelerini kullandı.