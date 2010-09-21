-KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da yapıldı. Vakıf başkanı Aziz Yıldırım başkanlığında, vakfın Mecidiyeköy'deki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Beşiktaş Kulübü temsilci göndermezken, aralarında Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in de bulunduğu Spor Toto Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticileri toplantıda yer aldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, aylık olağan toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantının ilk gündem maddesinin naklen yayınlar olduğunu ifade eden Gümüşdağ, ''Maçların yayın saatleri ile ilgili kulüplerin görüşlerini aldık ve bir komisyon oluşturuldu. Aziz Yıldırım, Adnan Polat, Sadri Şener ve benim de içinde bulunduğum komisyon, Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla görüşecek. Bu görüşmede kulüplerin istek ve önerileri iletilecek'' diye konuştu. -GAZİANTEPSPOR-BURSASPOR MAÇINDAKİ OLAY- Gaziantepspor ile Bursaspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın da toplantıdaki gündemin büyük bir bölümünü oluşturduğunu anlatan Gümüşdağ, yaşanan olay nedeniyle tüm kulüplerin üzgün olduğunu ve olayı tasvip etmediklerini kaydetti. Süper Lig'de 306 maç oynandığını hatırlatan Gümüşdağ, şunları söyledi: ''Bu karşılaşmalarda olayların yaşanmasını Kulüpler Birliği'ndeki hiçbir kulüp tasvip etmez ve bundan mutluluk duymaz. Dün yaşanan olay ne Bursaspor'un ne de Gaziantepspor'un olayıdır. Bu münferit bir olaydır. Hukuk süreci başlatılmıştır, bu nedenle de bizim görüş beyan etmemiz doğru değildir. TFF'ye görüşlerimizi ileteceğiz, ama bu konudaki tek karar merci TFF'dir.'' Bir yıldır üzerinde çalışılan ''Sporda Şiddet Yasası''nın Bakanlar Kurulu'nda imza aşamasına geldiğini anlatan Gümüşdağ, ''Bu konuda en yakın zamanda neticeye gidileceğine inanıyoruz. Bu yasanın hızlandırılması konusunda Kulüpler Birliği Vakfı olarak sayın bakanımızla görüşüp ricamızı belirteceğiz. Şiddet yasasının bu konuları azaltacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı. Tüm kulüp başkanlarının yaşanan olayla ilgili üzüntülü olduklarının altını çizen Gümüşdağ, TFF'nin bu konuyu en iyi şekilde değerlendireceğine inandıklarını ifade etti. Gümüşdağ, bazı sahaların zeminlerinin bozuk olmasıyla ilgili bir soru üzerine de ''Federasyonla naklen yayınlar konusunda yapacağımız görüşmede, kötü zeminler de gündeme gelecek'' dedi. Bu arada Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, toplantı sonrası basın mensuplarının Gaziantepspor maçıyla ilgili soruları üzerine, ''Ben bu konuda hiçbir yorumda bulunmadım, bugün de bir yorumda bulunmayacağım. Her şeyin kuralları var ve kurallara göre gerekenler yapılır'' diye konuştu.