Kulüpler Birliği sezon öncesi son toplantısını yaptı

Kulüpler Birliği Vakfı 2012-2013 sezonu öncesi İstanbul'da ki şubesinde toplantı yaptı.

Vakfın İstanbul'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantının bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akıncıoğlu, hafta sonu başlayacak sezon öncesinde son toplantılarını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"2012-2013 futbol sezonu öncesi son toplantımızı yaptık. Bugünkü toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de iştirak etti. Dün Kulüpler Birliği İcra Kurulu olarak Ankara'da bir dizi temaslarda bulunduk. Yeni başlayacak sezon öncesinde herkesle bir fikir alışverişinde bulunduk.Türk futbolunun daha ileriye nasıl götürebileceğmizi konuştuk. Kulüplerin kendi aralarındaki rekabette birçok konunun speküle edilmemesini fair play ruhu içinde yayınlar yapılmasını hassayitle istiyoruz."

Akıncıoğlu, Türk futbolunun daha iyi bir yerlere gelmesi için bütün başkanlar olarak bir prensip kararı aldıklarını ifade etti. Başkanvekili, son günlerde özellikle büyük kulüpler arasındaki başkanları vermiş olduğu beyanatları da üzüntüyle izlediklerini ve herkesin sorumlu davranması gerektiğini dile getirdi.

Hasan Akıncıoğlu, Anadolu Kulüpleri Başkanları olarak önümüzdeki sezon tek prim sisteminin uygulanması konusunda da prensip anlaşmasına vardıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Bugün yapılan toplantıda büyük kulüplerin temsilcileri yoktu." demesi üzerine başkanvekili, Akıncıoğlu şunları söyledi:

"Süper Lig başkanları olarak bir rahatsızlığımız var. Önümüzdeki günlerde kulüp ve başkanlarla temasta bulunacağız. Bu akşam TFF'nin bir iftarı var. Yemeğe herkes katılacak. Kulüplerin kişilerin kurumların farklılıklarının olması tabiki en doğal sonuç. Ancak bu farklılıkları yıpratarak bir yere varamayız. Türk futbolu böyle olunca ileriye değil geriye gider. Ayrılıkların kaldırılması gerekiyor."

Başka bir gazetecinin, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Aklanana kadar havuzda olmayacağız' sözlerini hatırlatarak, bu konu gündeme geldi mi ? sorusuna Akıncıoğlu, "Havuz konusu gündeme gelmedi." cevabını verdi.