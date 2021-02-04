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Spor

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oluyor

04 Şubat 2021 16:30

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oluyor.

Çebi, yarın yapılacak seçim öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

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