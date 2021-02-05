Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.

Gündeminde başkanlık seçimi olan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde yapıldı. Toplantı için Süper Lig kulüplerinin başkanları da geldi. Toplantının gündeminde vakfın yeni başkanının seçimi vardı.

Seçimde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tek aday olarak yer aldı.

Kulüpler Birliği’ne Göztepe Başkanı Mehmet Sepil son kez başkanlık ediyordu.