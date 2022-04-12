Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı ve yayın ihalesi açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 8+3 olan mevcut yabancı kuralının bir sezon daha devam etmesini ve devam eden yayın ihalesini en kısa süre içinde tamamlamak istediklerini belirtti. TFF başkanlığı için adı geçen Ağaoğlu iddiaları yalanlarken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da TFF başkanlığını düşünmediğini aktardı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanlarıyla yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Spor yasası

"Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi bile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak. İleriye dönük olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Bu arada şunu net olarak ifade edeyim, mali disiplin konusunda bütün kulüplerimiz fikir birliği içinde ancak çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerekiyor. Yasa çıkmadan çalışmaları yapmak üzere dört büyük kulüp başkanı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile önümüzdeki hafta yoğun çalışmalar yapacağız."

Yabancı kuralı

"Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var. Kulüpler sıkıntı yaşar. Sözleşmesi bitmeyen oyuncunun mukavelesini feshederseniz, alacağı tüm ücretleri ödemek zorunda kalırsınız."

Yayın ihalesi

"Naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de. Biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz. Servet Yardımcı ile dün görüştüm. Bugün kulüplerin görüşlerini kendisine ileteceğim. Öyle tahmin ediyorum ki 1-1.5 ay içerisinde kendisi bu işi sonuçlandırmak istiyor."

TFF Başkan adaylığı iddiaları

"TFF Başkanlığı'na aday olmayı ve başkan olmayı kesinlikle düşünmüyorum. TFF Başkanlığı için neden Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi isimlerinin gündeme getirildiğini irdelemek lazım. Benimle beraber aynı düşünceye sahipler. Hiçbir şekilde aday olmayı ve başkanlığı düşünmüyorlar."