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Spor

Kulüpler Birliği'nden 'Süper Lig'de küme düşme olmasın' tavsiyesi

"Önümüzdeki yıllarda 20 takımlı bir ligin sağlanabileceğini düşünüyoruz"

28 Temmuz 2020 17:51

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de küme düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının da 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini duyurdu.

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