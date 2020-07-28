Kulüpler Birliği'nden 'Süper Lig'de küme düşme olmasın' tavsiyesi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de küme düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının da 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini duyurdu.

Sepil, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 18 kulübün tamamının ortak bir görüşü oluştu. Yeni yabancı sınırının, kulüplere hiçbir yarar sağlamayacağı, bunun ekonomik olarak çok büyük zarar vereceği konusunda fikir birliğine vardık.

"Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım.

"Önümüzdeki yıllarda 20 takımlı bir ligin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu konudaki müracaatımızı, federasyonumuza ileteceğiz.

"Harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020/21 sezonunda birçok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak federasyona endişelerimizi ileteceğiz.

"Rezerve lig için ne kadar görüşme yaptıysak, şu ana kadar federasyondan dönüş olmadı."