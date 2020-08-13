Kulüpler Birliği'nden ortak görüş çıkmadı, harcama limiti imzaya açılacak

Sezon öncesi en önemli konu olan harcama limitleri dün Kulüpler Birliği’nde masaya yatırıldı. Toplantıda ortak bir görüş çıkmazken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Talepleri tüm kulüplere sunup imza isteyeceğiz. Son kararı TFF verecek" diye konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın değişmesini istediği limitlerle ilgili kritik toplantı dün Kulüpler Birliği Vakfı’nda gerçekleştirildi.



TFF, daha önce yapılan başvuruda tüm kulüplerin ıslak imzası olması halinde bu konuyu yeniden gözden geçireceklerini açıklamıştı. Dün yapılan toplantıdan da sonuç çıkmadı. Kulüplerin talepleri farklı farklı.



Bu nedenle taleplerin yazılıp tüm kulüplere gönderilerek imza isteneceği ifade edildi. Buna göre atılan veya atılmayan imzalar TFF’ye bildirilecek. Limitlerle ilgili son kararı federasyon verecek.



Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrası gündeme ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "6 takımın, lisans şartnamesinin uygulanmasıyla ilgili endişeleri vardı. Bu endişeler tartışıldı, konuşuldu. Bu konuyla ilgili kulüplerin farklı talepleri var. Bu talepleri, ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız."