-KULÜPLER BİRLİĞİ: KAYGI VERİCİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından, ''futbolda şike ve teşvik soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nihai kararını açıklayana kadar Türk futbol takımlarının maçlarının İddaa programında yer almayacağı'' doğrultusunda yapılan açıklamanın kulüpler açısından kaygı verici olduğunu bildirdi. Vakıftan, başkan yardımcısı Recep Mamur imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, kulüplerin bu gelişmeden duyduğu rahatsızlık dile getirildi. İddaa gelirlerinin Türkiye liglerinde yer alan futbol kulüplerinin en önemli kaynaklarından biri olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Geçtiğimiz günlerde Spor Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyunda yer alan ifadeyle 'futbolda şike ve teşvik soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nihai kararını açıklayana kadar Türk futbol takımlarının maçlarının İddaa programında yer almayacağı' doğrultusunda yapılan açıklamanın kulüplerimiz açısından ne denli kaygı verici olduğunun bilinmesini isteriz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı görüşü kulüplerimiz açısından benimsenmiştir. Ancak, yapılan açıklamaların yeterli olmayacağı yönünde görüş bildiren kulüplerimizin Türkiye Futbol Federasyonumuzun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile tekrar yapılacak bir görüşme neticesinde, nihai görüşünü kulüplerimize aktarmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yapılacak bu görüşmelerde ertelenen Türkiye Süper Lig 2011-2012 sezonu müsabakaları sebebiyle kulüplerimizin takvimlerine eklediği hazırlık müsabakalarının İddaa programlarında yer almasının ne derece önemli olduğu vurgusunun önem taşıyacağı kanaatindeyiz.''