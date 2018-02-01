Kulüpler Birliği Başkanlığına Fikret Orman seçildi

Orman: \"Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız\"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Kulüpler Birliği Vakfı\'nda Dursun Özbek\'ten boşalan başkanlığa, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi. Orman, vakfın 9\'uncu başkanı oldu.

Divan başkanlığını Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ\'ın yaptığı toplantıda Fikret Orman, 17 kulübün desteğini alarak Kulüpler Birliği Vakfı\'nın yeni başkanı oldu. Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe\'nin çekimser oy kullandığını ifade etti. Orman\'ın yardımcıları ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir oldu.

ORMAN: \"TÜRK SPORUNA KALICI İŞLER YAPMAK AMACINDAYIZ\"

Türk sporuna hizmet etmeye çalışacaklarını dile getiren Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni görevi için kendisine destek olan kulüp başkanlarına teşekkür etti. Orman, \"Hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız. Bundan önceki başkanlarımızda olduğu gibi, iyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarına tekrar teşekkür ediyorum\" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın vakfın toplantılarında yer almamasından dolayı Beşiktaş\'ın da başkanlık düzeyinde son toplantılarda yer almamasının sorulması üzerine Fikret Orman, \"Geçmiş, geçmişte kaldı. Şu an yeni bir başlangıç yapmışken, geçmişle ilgili polemik konusu oluşturmanın manası yok. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız Toplantıya katılımlar başkanlık seviyesinde önemli, esasında icraat tarafı önemli\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göksel Gümüşdağ\'ın açıklamaları

-Fikret Orman\'ın açıklamaları

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