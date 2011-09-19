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Spor

Kulüpler Birliği başkanını seçiyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Kulüpler Birliği Başkanlığı için...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Kulüpler Birliği Başkanlığı için geri sayım başladı. Kulüpler Birliği’nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Olağan Genel Kurul toplantısı vakfın Ankara'daki merkezinde saat 11.00'de başlayacak. Son toplantının ardından en yaşlı üye olarak basın açıklaması yapan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın başkanlığında yapılması beklenen toplantıda, Aziz Yıldırım'ın görevinin son bulmasının ardından vakıf başkanlığı için aday isimlerin belirlenmesinin ardından seçim yapılacak.

Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Kayserispor Başkanı Recep Mamur, Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ve Orduspor Başkanı Nedim Türkmen'in aday olmaları bekleniyor.



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