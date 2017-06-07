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Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması: O el havaya kalktığı an...

"Cezalar, kanunlar, yaptırımlar göreceli olabilir ama kalplerdeki itibar, göreceli değildir”

07 Haziran 2017 00:20

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli takımı bırakan Arda Turan hakkında konuştu.

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, kadro dışı bırakılmasının ardından milli takım kariyerini sonlandıran Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, “O el havaya kalktığı an, o sözler ağızdan çıktığı an, haddi aşmış oluyorsunuz ve gerekçeniz ne olursa olsun kendinizi haklı çıkarmanız mümkün değil. Cezalar, kanunlar, yaptırımlar göreceli olabilir ama kalplerdeki itibar, göreceli değildir” ifadelerini kullandı.

 

''Sebebi ne olursa olsun...''

 

Gümüşdağ yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Arkasındaki sebep ne olursa olsun, Arda gibi topluma mal olmuş birinin, kontrolünü böylesine yitirmesi, kabul edilemez. Böyle bir davranışın nelere mal olabileceğini en iyi görebilen insanlardan biri benim. Kendi oyuncularımdan bazılarının karıştığı benzeri bir olaya tanıklık ettim. O gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. O el havaya kalktığı an, o sözler ağızdan çıktığı an, haddi aşmış oluyorsunuz ve gerekçeniz ne olursa olsun kendinizi haklı çıkarmanız mümkün değil. Cezalar, kanunlar, yaptırımlar göreceli olabilir ama kalplerdeki itibar, göreceli değildir. Benim Arda’yı ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Ülkemizi dünya futbolunda temsil eden çok yetenekli ve özünde çok iyi niyetli bir çocuktur. Fakat bu yaptığı yanlıştır. Telafi edebilmesi için neler düşünüyor bilmiyorum ama  kendisine bir ağabey olarak tavsiyem, ilk yapacağı şey, gazeteci arkadaşımız Bilal Meşe’den samimi bir özür dilemesidir."

 

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