Kulüpler Birliği: Avrupa Süper Ligi fikrini kınıyoruz; bazı kulüpler kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun önüne koyuyor

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Kulüpler Birliği, Türkiye'den hiçbir kulübün yer almadığı Avrupa Süper Ligi konusunda "derin endişe" duyduklarını belirten İngilizce bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "futbol ailesinin iş birliğine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiği" belirtilirken, Kulüpler Birliği 12 kulübün aldığı kararı kınadıklarını ifade etti.

Kulüpler Birliği, "Bu ayrılık planı bahsi geçen kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarlarının önüne koyduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Kulüpler Birliği'nin UEFA'dan taraf olduğu ve Avrupa Süper Ligi fikrinin "futbolun yüreği ve ruhunu yok edeceğini" ifade etti.