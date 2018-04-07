Kulüpler Arası Dağ Koşusu sona erdi

TRABZON / DHA

Trabzon\'un Köprübaşı ilçesinde yapılan Kulüpler Ligi 1\'inci Kademe Yarışları\'na 136\'sı kadın, 238\'i erkek olmak üzere toplam 374 sporcu katıldı.

Köprübaşı\'nda yapılan dağ koşusunun startını Trabzon Valisi Yücel Yavuz\'un verirken, koşu öncesi Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Muzaffer Karadeniz, Vali Yücel\'e Atletizm Milli Takımı forması hediye etti.

Dağ koşusunda dereceye giren sporcular şu şekilde:

-Büyük Kadınlar-

1. Yasemin Zengin, 2. Duygu Turgut, 3. Dilan Atak

-Büyük Erkekler-

1. Kemal Yıldırım, 2. Emrah Gönen, 3. Ayhan Sağlam

-U20 Kızlar-

1. Selma İsot, 2. Özlem Özdemdemir, 3. Eylem Gür

-U20 Erkekler-

1. Kenan Sarı, 2. İslam Atli, 3. Azat Yüce

-U18 Kızlar-

1. Dilek Öztürk, 2.Ezgi Kaya, 3. Sultan Gündoğdu

-U18 Erkekler-

1. Mehmet Vefa Aydınlık, 2. Mehmet Fidan, 3. Osman Özkol

(FOTOĞRAFLI)