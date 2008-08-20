‘Kulüpler anlaşırsa gelirim’

Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edilen İspanya Milli Takımı ve Villarreal’in ön liberosu Marcos Senna, iki kulübün anlaşması durumunda sarı-lacivertli kulübe gelebileceğini söyledi.

İspanya’nın deplasmanda Danimarka’ya karşı oynayacağı özel maç için dün Kopenhag’a gelen Senna, Kopenhag Marriot otelde gazetecilerin transferle ilgili sorularını yanıtladı.



Fenerbahçe ile Villarreal arasındaki gelişmelerden pek haberi olmadığını vurgulayan ünlü Brezilya asıllı İspanyol yıldız Senna, kulübü Villarreal ile sarı-lacivertli kulübün anlaşması durumunda Türkiye’ye gelmeye hazır olduğunu belirtti.



Nihat’ın takım arkadaşı Senna, yaşı gereği son transferini yapacağı için Fenerbahçe ile 3 yıllık bir anlaşma şartına göre imza atabileceğini sözlerine ekledi. Her şeyin iki kulübün bonservisi konusunda anlaşmaya varmasına bağlı olduğunun altını çizen Senna, fiyatının yüksek olmasının Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performanstan kaynaklandığını kaydetti.



Aragones’e övgüler

Marcos Senna, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones’e büyük saygı duyduğunu ve kendisi için çok özel biri olduğunu ifade etti. Senna, Aragones zamanında İspanya Milli Takım forması giydiğine değinerek onunla birlikte tekrar çalışma şansı bulması halinde büyük mutluluk duyacağına vurgu yaptı.



Milliyet