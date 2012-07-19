Kulüpler anlaşamadı, Melo beklemede

Galatasaray’da forma giyen Juventus’un Brezilyalı futbolcusu Melo’nun bağlı olduğu menajerlik şirketi Promoesport Bcn, oyuncunun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

”Brezilyalı futbolcu ile Galatasaray arasında tam anlaşma vardır. Tek eksik kulüplerin anlaşmaya varmasıdır” denilen açıklamada, iki kulübün Melo’nun sarı-kırmızılı kulüpte devam etmesi konusunda henüz anlaşamadığı ve transferin bu nedenle gerçekleşmediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Promoesport Bcn, Melo’nun Galatasaray’da devam etmesi için anlaşmaya varılamamasının arkasında, futbolcunun menajeri Jose Rodriguez Baster’in ekonomik çıkarları olduğu iddialarını tamamen yalanlamaktadır. Felipe Melo’nun arzusu ve isteği Galatasaray’ın renklerini savunmaya devam etmektir. Mevcut durumda Brezilyalı futbolcu ile Galatasaray arasında tam anlaşma vardır. Tek eksik kulüplerin anlaşmaya varmasıdır. Eğer Galatasaray ve Juventus bir anlaşmaya varırlarsa, Felipe Melo, gelecek sezon mutlu bir şekilde Galatasaray’da devam edecektir.”