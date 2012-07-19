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Spor

Kulüpler anlaşamadı, Melo beklemede

Melo’nun bağlı olduğu menajerlik şirketi Promoesport Bcn, oyuncunun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı

19 Temmuz 2012 00:23

 

Galatasaray’da forma giyen Juventus’un Brezilyalı futbolcusu Melo’nun bağlı olduğu menajerlik şirketi Promoesport Bcn, oyuncunun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
 
”Brezilyalı futbolcu ile Galatasaray arasında tam anlaşma vardır. Tek  eksik kulüplerin anlaşmaya varmasıdır” denilen açıklamada, iki kulübün Melo’nun  sarı-kırmızılı kulüpte devam etmesi konusunda henüz anlaşamadığı ve transferin bu nedenle gerçekleşmediği belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
”Promoesport Bcn, Melo’nun Galatasaray’da devam etmesi için anlaşmaya  varılamamasının arkasında, futbolcunun menajeri Jose Rodriguez Baster’in ekonomik  çıkarları olduğu iddialarını tamamen yalanlamaktadır. Felipe Melo’nun arzusu ve  isteği Galatasaray’ın renklerini savunmaya devam etmektir. Mevcut durumda  Brezilyalı futbolcu ile Galatasaray arasında tam anlaşma vardır. Tek eksik  kulüplerin anlaşmaya varmasıdır. Eğer Galatasaray ve Juventus bir anlaşmaya  varırlarsa, Felipe Melo, gelecek sezon mutlu bir şekilde Galatasaray’da devam  edecektir.”
 

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