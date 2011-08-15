-Kulüp hisselerinde yüzde 20 artış İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Futbolda şike soruşturmasıyla ilgili incelemelerin sonuçlarına ilişkin haber ve yorumlar, spor kulüplerinin borsada işlem gören hisselerinde yüzde 20'ye varan günlük artışlar getirdi. Fenerbahçe Sportif'in günlük değer artışı yüzde 20,00 olurken, Galatasaray Sportif hisseleri yüzde 16,36, Trabzonspor Sportif hisseleri yüzde 14,61 ve Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri de yüzde 12,24 oranında değer kazandı. Bugünkü artışlara rağmen, Temmuz ayı başında başlatılan ''Futbolda Şike İddiaları''na yönelik soruşturmadan sonra İMKB'de işlem gören hisselerin kayıpları hala giderilemedi. Bugünkü kapanış fiyatları dikkate alındığında, soruşturmanın başladığı güne göre Fenerbahçe Sportif'teki kayıp yüzde 24,21, Galatasaray Sportif'teki kayıp yüzde 23,40, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerindeki kayıp yüzde 14,15 ve Trabzonspor Sportif'teki kayıp da yüzde 14,29 olarak görünüyor. Soruşturmanın başladığı tarihe göre, İMKB 100 Endeksi yüzde 15,46, Spor Endeksindeki düşüş yüzde 20,33 olarak gerçekleşmiş durumda. Bugün ise İMKB 100 Endeksi günlük bazda yüzde 2,48, Spor Endeksi ise yüzde 16,38 oranında artış gösterdi. Seans kapandıktan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturmada adı geçen şüpheli kişi ve kulüplerle ilgili olarak bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağını, kararın, iddianamenin kabulü sonrası verileceğini açıkladı.