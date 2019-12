-KULÜP YÖNETİCİLERİ TOLERANSLI OLMALI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, teknolojik gelişmelere karşın futbolda hakem hatalarının kaçınılmaz olduğunu kaydederek, kulüp yöneticilerinin hakem hataları konusunda daha toleranslı olmaları gerektiğini söyledi. Milliyet Gazetesi'nin Esma Sultan Yalısı'nda 57'ncisini düzenlediği ''Milliyet Yılın Sporcusu 2010'' ödül törenine katılan Erzik, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şenes Erzik, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinden hakem hatalarına ilişkin yapılan açıklamalara ilişkin bir soru üzerine, ''Açıklamaları tam olarak okumadım, ama duydum. Tolerans tavsiye ediyorum'' dedi. Erzik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hakemlik konusunda geçen hafta cumartesi günü uluslararası form toplandı. Topun çizgiyi geçmesi konusunda 11 tane proje görüşüldü. Bu projelerden hiçbiri beklentimize uymadı. Alınan karar, yalnızca bir projenin üzerine gidilmesi ve 2 yıl içinde somut benimseyebileceğimiz bir kararın alınmasıydı. Hakemlikte teknolojiden medet ummamak lazım. UEFA Başkanı Platini'nin önerisi üzerine çizgi hakemi uygulaması başlatıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde uyguladık. Şampiyonlar Ligi'nde de uyguluyoruz. Hatta 2012 Avrupa Şampiyonası'nda da uygulanacak. Buna rağmen hatalar olmayacak mı? Belki de daha fazla olacak. Her hafta bu kadar maç oynanıyor. Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın her yerinde. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hakem olmadan bu maçların oynanması mümkün olmadığına göre, onlara toleransla yaklaşmamız lazım. Her hafta şikayet edersek, kimse inanmaz. Dolayısıyla kulüp yöneticilerine tavsiyem, bu sevdadan vazgeçmeleri.'' Hakemleri eleştirerek bir yere varılamayacağını savunan Erzik, eleştirmek yerine hakem hatalarının aza indirilmesi konusunda çözüm önerileri getirilmesini istedi. Hakem yetiştirmenin çok zor olduğunu belirten Erzik, ''Hakem yetiştirmek, seneler alan bir iş. Kulüp başkanını, yönetimini, teknik direktörü değiştirebilirsiniz, ama hakemi değiştiremezsiniz. Bir hakemin yetişmesinde, uluslararası hakem olması o kadar ağır kriterlere bağlı ki, bulduğunuzda birden kaybedemezsiniz'' diye konuştu. 2013 yılında düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Türkiye'ye verilmesinin Türk futbolu için çok önemli olduğunu, bu turnuvada dünyaca ünlü yıldız futbolcuların çıktığını kaydeden Erzik, Türk teknik adamların bu turnuvayı mutlaka takip etmesini tavsiye ederek, ''Kulüplerimizin yapması gereken, Barcelona'nın Messi'yi keşfettiği gibi, siz de futbolcuyu önceden keşfedeceksiniz, ona yatırım yapacaksınız. Yaşı geçmiş, devrini tamamlamış futbolcularla bir yere gidemezsiniz'' şeklinde konuştu.