'Kulüp küme düşerse oyuncuları serbest kalır'

T24 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Spor Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör, futbolda sürdürülen soruşturma kapsamında bir kulübün küme düşürülmesi durumunda, oyuncular ve kulüp açısından haklı fesih sebebi doğacağını savundu.







Futbolcularla kulübün arasında yapılan anlaşmaların özel hukuk sözleşmesi içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Küçükgüngör, ''Bu sözleşmeler kulüplerle futbolcular arasında yapılmış sözleşmeler. Biz bunlara özel hukuk sözleşmesi diyoruz. Bunlara federasyonun çıkaracağı talimatlarla müdahale etme imkanı yok. Mevcuttaki kanun, ana statü ve talimatlarda futbolcuların serbest kalacağına dair herhangi bir bilgi yok. Söylediklerim, hem yabancılar için hem de Türk oyuncular için geçerli. Ancak, kulübün küme düşürülmesi durumunda hem kulüp, hem de futbolcu bakımından haklı fesih sebebi doğar'' dedi.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun son genel kurulunda yeni bir ana statünün kabul edildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör, ''Son genel kurulda kabul edilen yeni ana statüde, haklı fesih sebebi durumunda uyuşmazlığın çözümü için taraflar ya devlet mahkemesine gidecekler, ya da ihtiyari tahkime başvuracaklar'' diye konuştu.





Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Spor Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör, yeni ana statünün genel kurulda kabul edildiğini, ancak yürürlüğe girmediğini anlatarak, şöyle devam etti:





''Yeni statü kabul edildi, ancak yürürlüğe girmedi. Bir sözleşme uyuşmazlığı çıktığı zaman yeni ana statüye göre taraflar ya devlet mahkemesine gidecekler, ya da ilk derece tahkime gidecekler. Benim bahsettiğim mevcuttaki tahkim kurulu değil. Buna biz ihtiyari tahkim diyoruz. Bu tahkimde taraflar birer tane hakem tayin edecekler. Bu iki hakem de biraraya gelip başka bir hakemi tayin edecek ve üçü sözleşme uyuşmazlığına çözüm arayacak. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) artık yok, kaldırıldı. Taraflara seçenek sunulacak. Kendi aralarında tahkim oluşturamazlarsa, devlet mahkemelerine gidilecek. Son genel kurulda ana statü böyle karara bağlandı. Bu yenilik talimata bağlanmadı. Mevcut sistem şu anki durumu yönetemiyor. TFF Yönetim Kurulu'nun yeni ana statüde yetkisi yok. Futbolcu ile kulüp arasında bana göre haklı bir fesih sebebi olan uyuşmazlık durumunda ya devlet mahkemesine gidecekler veya ihtiyari tahkime başvuracaklar.''







Bu arada, Küçükgüngör, yabancı futbolcular açısından uyuşmazlıkların FIFA'ya kadar gidebileceğini vurgulayarak, ''FIFA tahkim kurulunun verdiği kararları tanımıyor. Dolayısıyla yabancı oyuncularla ilgili sıkıntılar FIFA'nın kapsamı içinde bulunuyor'' diyerek sözlerini tamamladı.







