-KULÜP HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Spor kulüplerinin İMKB'de işlem gören hisselerinde dün başlayan yükselişler bugün de sürüyor. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının açıklamalarına bağlı olarak artışa geçen hisseler, UEFA'nın ''Türkiye'de yürütülen futboldaki şike soruşturmasını yakından takip ettiğini, şu an soruşturmada adı geçen kulüplerin Avrupa kupalarına alınmaması için neden olmadığını'' bildirmesiyle bugün de artıda seyrediyor. Borsada dünkü kapanışa göre Fenerbahçe Sportif hisselerindeki artış yüzde 6,31'i, Trabzonspor Sportif hisselerindeki artış yüzde 4,80'i bulurken, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri yüzde yüzde 1,88 ve Galatasaray Sportif hisseleri de yüzde 1,40 oranında değer kazanmış durumda. Geçen cuma günü kapanışa göre ise Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri artıda, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri ise ekside seyrediyor. Şike soruşturmasının başladığı tarihe göre bir kıyaslama yapıldığında ise Trabzonspor Sportif dışında kalan İstanbul'un üç büyük kulübünün hisseleri hala ekside seyrediyor. 1 Temmuz Cuma günü kapanış fiyatları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda Trabzonspor Sportif hisseleri yüzde 10,08 oranında değer kazanmış durumda. Kayıplar ise Fenerbahçe Sportif'te yüzde 17,19'a ulaşırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri yüzde 4,78, Galatasaray Sportif hisseleri de yüzde 3,46 oranında ekside görünüyor. Seansın açılışından yaklaşık 45 dakika sonra Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri 9,76 lira, Fenerbahçe Sportif hisseleri 59,00 lira, Galatasaray Sportif hisseleri 363,00 lira ve Trabzonspor Sportif hisseleri 19,65 lira seviyelerinde bulunuyor.