Kulu'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza. bugün saat 11.30 sıralarında Kulu- Kozanlı Mahallesi yolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. 39 yaşındaki Bahattin Çelik yönetimindeki 42 BJA 99 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Rıza Özcan yönetimindeki 06 CFZ 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü 4 çocuk babası Bahattin Çelik ile Özcan\'ın aracında bulunan 57 yaşındaki Acer Özcan, kaza yerinde öldü. Araç içinde sıkışan Rıza Özcan da, itfaiye ekiplerini müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı Özcan, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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