Kulübeden para kazandırıyor

T24-







Hürriyet'te yer alan haber şöyle; Böylesi ne görüldü, ne duyuldu... Bir kaleci düşünün, oynama şansı ‘sıfır’ olmasına rağmen her maçta ilk 18’e giriyor. Ve kadroya girdiği her karşılaşmada kulübünün 50 bin TL para cezası almasını engelliyor. Diğer bir deyişle hiç oynamadan para kazandırıyor...

Bu kalecinin adı Zeki Ayvaz...Trabzonspor’da forma giyiyor. Futbol Federasyonu’nun bir süredir uyguladığı ‘takımlar, 18 kişilik maç kadrolarında alt yapıdan bir oyuncu bulundurmak zorundadır’ kuralı sayesinde, bordo mavililerin hemen her maçında kadroya dahil ediliyor. Çünkü kulübün alt yapısından yetişip de A takımda bulunan tek futbolcu o. Şenol Güneş, Zeki’yi bu sezon bir tek 18 Aralık’taki Fenerbahçe maçında kadroya dahil etmedi, onda da kulüp 50 bin TL para cezası ödemek zorunda kaldı.





Oynaması mucizelere bağlı!





Süper Lig’in ilk yarısındaki 17 maçın 16’sında 18 kişilik kadrolara dahil edilen Zeki Ayvaz, bu sayede kulübünü 800 bin TL para cezasından kurtardı. İşin ilgin tarafı, futbol yaşamının başında olan 21 yaşındaki kaleci, bordo mavili kulüpten yılda 50 bin TL kazanıyor. Zeki Ayvaz her ne kadar maç kadrolarına giriyor olsa da, oynaması için bir mucize gerekiyor. Çünkü, Şenol Güneş, birinci kaleci Tolga Zengin’in yanında, ikinci kaleci Onur Recep Kıvrak’ı da ilk 18’e alıyor.



