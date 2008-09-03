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Spor

Kulübede bekleyen milyoner

Galatasaray’da Steaua Bükreş maçı sonrası yapılan operasyonla Kayseri’de yedeğe çekilen Lincoln özel sözleşmesi gereği kayba uğramadı. Sambacı, kulübede otursa

03 Eylül 2008 03:00

Galatasaray’da Steaua Bükreş maçı sonrası yapılan operasyonla Kayseri’de yedeğe çekilen Lincoln özel sözleşmesi gereği kayba uğramadı. Sambacı, kulübede otursa da, oynasa da yıllık 2.5 milyon euro alıyor

Cim-Bom’da geldiği günden beri hayal kırıklığı yaratan Cassio Lincoln, Steaua Bükreş maçı sonrasında yapılan operasyonla Kayseri deplasmanında 90 dakika kulübede oturtuldu. Ancak Brezilyalı yıldız verilen kulübe cezası yüzünden hiçbir kayba uğramadı.

Çünkü Lincoln, ilk 11’de sahaya çıkıp oynasa da, Kayseri maçında olduğu gibi kulübede otursa da, Feldkamp’ın yaptığı gibi kadro dışı bırakılsa da yine aynı parayı kazanıyor. Sambacının, Galatasaray’a gelirken hazırlattığı özel sözleşme sayesinde yıllık 2.5 milyon euroluk ücretinin tamamını garanti olarak aldığı, bunun nedeninin de maç başına anlaşma yapılmamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Schalke’den, Galatasaray’a transfer olurken, sözleşmesine bu şartı koyduran ve ücretinin yarısı karşılığında, ‘Maç başına anlaşma’ teklifini reddeden Lincoln’ün, böylece tüm ücretini garanti altına aldığı belirlendi.

Yerli oyuncularla yapılan mukavelelerde, alacakları ücretin yarısını garanti eden, diğer yarısını ise oynadıkları maç başına 10 ile 30 bin euro üzerinden bölen sarı-kırmızılılar, Lincoln’ü transfer ederken bu şartı uygulamadı. Üstelik Lincoln, 4 yıl için alacağı toplam 10 milyon euroluk ücretin önemli bir kısmını peşin olarak istedi ve bu para hesabına yatınca sözleşme imzaladı.

Geçen sezonki ücretinin tamamını peşinat olarak alan Lincoln’ün bu durumu, zaman zaman takımda da sorunların yaşanmasına neden oldu. Bütün bu fedakârlıklar yapılırken bir de bunun üstüne Lincoln’ün hayal kırıklığı yaratan performansı ve vurdumduymaz tavırları da eklenince, futbol şubesi çaresiz kaldı.

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