'Kulübe para harcamasam Koç'tan zengin olurdum'

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, güçlü olmanın karşılığının sevilmemek olduğunu söyledi. Yıldırım, kendisinin kulübe yaptığı harcamalarla ilgili eleştirilere "Doğduğumuz günden bu yana bütün paraları harcamasam biriktirsem, herhalde ölürken, Sayın Ali Koç kusura bakmayın, Vehbi Koç'tan zengin olurdum" derken, 80 milyon dolarlık borcun Fenerbahçe için çok düşük bir borç meblağsı olduğunu söyledi. Sportif A.Ş.'yi başkan olduğu müddetçe halka arz etmeyeceğini ifade eden Yıldırım, başkanlığı bıraktığı dönemde kulübe sattığı villaları da geri alacağını açıkladı.





Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında söz alarak, üyelerin yönetim kuruluna yönelttiği sorulara yanıt verdi.





Yıldırım, geçmiş dönemlerde kendi başkanlığı altında yöneticilik yapan çok sayıda ismin yaptığı konuşmalara değinerek, ''Güzel bir kongre oluyor. Arada sırada çekişme de oluyor. Muhalefet olduğunu söyleyenler hepsi benim yanımda görev alan eski yöneticiler. Bugün kendimden bir daha gurur duydum. Çünkü iyi talebeler yetiştirmişim'' şeklindeki ifadelerle başladığı konuşmasında, 3 yıl üst üste şampiyonluk sözünü vermemesi gerektiğini belirterek, ''İnsanların hedef konulan noktalara gitmesi için ekiplerin motive olmasını sağlamak için 3 yıl şampiyonluk sözünü söylememe gerek yoktu. Camiaya bir ivme kazandırsın, motivasyon kazandırsın diye söyledim. Bugün yine söylüyorum. Korkmadan söylüyorum hem de. Ben inanıyorum. Tek büyük dedim, tenkit ediyorlar'' diye konuştu.







'Güçlü olmanın karşılığı sevilmemektir'







Bir taraftarın kendisine gönderdiği mailde Aziz Yıldırım, Ali Şen, Metin Aşık, Emin Cankurtaran dönemlerinin hep kavgacı olduğunu belirttiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:





''Fenerbahçe'nin başına bir bayan sanatçının ismini vererek, onu getirelim herkes sevsin, seyretsin diyor. Tabi ki kulübün menfaatlerini korumak için konuşacağız. Güçlü olmanın karşılığı sevilmemektir, bu kadar basittir. 2009 yılı faaliyet raporunda yazdık. Yarıştığımız her branşta finalin adı daima Fenerbahçe'dir. Değişen tek şey rakiplerimizdir. Biz hep varız. Bunu yarattık. 12 senede ben ve arkadaşlarım bunu yarattık. Bundan da övünüyoruz. Seneye de söylüyorum. Kız basketbol, erkek voleybol, erkek basketbol ve Fenerbahçe Acıbadem bayan voleybol takımları final-four oynayacaklardır. Korkmadan söylüyorum. Bir yıl sonra burada hesabını vereceğim. Futbol takımı için de aynı şeyi tekrar ediyorum, söylüyorum.''







'Vehbi Koç'tan zengin olurdum...'







345 milyon liralık bütçe ile kongrenin karşısına çıktıklarını ifade eden Yıldırım, gelir gider farkı konusunda üye Turhan Kerimoğlu'nun söylemlerine yanıt vererek şöyle konuştu:





''Turhan Kerimoğlu diyor ki; gelir gider farkı eksi veriyor. Artı verme şansı yok ki Kerimoğlu, kendi evimizde veremiyoruz, nasıl vereceğiz. Artı vermen için hiçbir yarışmaya girmeyeceksin. Bütün paraları saklayacaksın. Diyorlar ki Aziz Yıldırım 1.5 milyar doları harcadı. Doğduğumuz günden bu yana bütün paraları harcamasam biriktirsem, herhalde ölürken, Sayın Ali Koç kusura bakmayın, Vehbi Koç'tan zengin olurdum. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Değerleri yaratacaksınız, karşılığında da yatırımlar yapacaksınız. Sizin karşınıza hiçbir yatırım yapmadan gelseydim o zaman ne derseniz haklısınız. Metin Şen babasının yolundan gidiyor. Diyor ki; 'Ya Aziz Yıldırım yaptığın yatırımlar geri dönmeli.' Stadı yaptık, yalnız hasılat geliri 40 ile 50 milyon dolarlara gelmiştir. Bazı şeyler vardır gelir sağlamayabilir, sosyal anlamda kullanırsınız. Topuk Yaylası için kulüpten bir lira para çıkmayacak. Kaynağı yaratılmıştır. Seneye mayıs ayında buraya geldiğimizde bitecek, o zaman söylerim.''







'80 milyon dolar Fenerbahçe için çok düşük bir paradır'







Banka borçlarının, yöneticilerin veya Fenerbahçeliler'in vereceği paralarla kapatılmasının doğru bir yöntem olmadığını anlatan Yıldırım, ''Kapatmak yanlış olur. Burası artık bir kurumdur. Nasıl sen şirketinde çalışıyorsan, ben nasıl çalışıyorsam burası da buna tabi. 1998'den önce ne vardı. Paralı başkanlığa son diyorduk. 80 milyon doları ben ve arkadaşlarım cebimden verirsem, beni gönder bakalım gönderebilirsen. Beni gönderebilir misin? Gönderemezsin. Tehlike nedir, eğer borcu ödeyecek kaynakların yoksa o zaman tehlikedir. 80 milyon dolar Fenerbahçe için çok düşük bir paradır'' şeklinde konuştu.





Yıldırım, Fenerbahçe'nin şahıslara borcu olan 12 milyon liralık değerin, eski ve yeni toplam 42 yöneticiye borç olduğunu bildirdi.







'Sportif A.Ş.'yi halka arz etmeyeceğim'







Banka dışında borç kullanmadıklarını belirten Fenerbahçe Başkanı, Sportif A.Ş.'yi başkan olduğu müddetçe bir daha halka arz etmeyeceğini açıkladı.





Yıldırım, ''Ancak benim düşündüğüm değerlere gelirse, o değerlerde hisse senedinin 200'leri bulması veya geçmesi veya zamanla ilgilidir. Bunlar gizli olması gereken konulardır. Ancak değerini ve zamanını bulduğu zaman yapılabilir. Aziz Yıldırım buradan gitse dahi bunun için buraya gelirlerse, ilk ben karşı çıkarım. O kafada olanlar bunu bilsinler. Onlar sanıyor ki para yok bir şey yok, böyle yapacak da oradan para gelecek. Gerekirse ben ve arkadaşlarım cebimizden veririz problem değil'' diye konuştu.





Kulübün sahip olduğu şirketlerin yüzde 99'unun Fenerbahçe Kulübü'ne ait olduğunu kaydeden Yıldırım, geri kalanının binde bir oranda kendisine veya diğer yöneticilerde olduğunu ifade edip, ''Ancak taahhütname verdik, yönetimden ayrıldığımız zaman bunları kulübe iade edeceğiz'' dedi.







'Kulübe sattığım villaları geri alacağım'







Aziz Yıldırım, başkanlığı bıraktığı gün kulübe sattığı 8 villayı, ödenen bedelleri iade ederek geri alacağını açıkladı.





Konuyla ilgili olarak Yıldırım, ''Yalnız gelen yönetim de Fenerbahçe Kulübü'ne 8 tane villa almayı taahhüt edecek. Gelen yönetim 8 villayı alırsa, hibe ederse bende hibe edeceğim. Hodri meydan'' diye konuştu.





Josico ve Maldonado transferiyle ilgili eleştiriler konusunda Yıldırım, ''1998'den önceki isimleri sayarsak hiçbirisini hatırlayamazsınız. Ben ve bu yönetim istediği için aldık oyuncuları. Maldonado'yu da ben aldım Josico'yu da ben aldım ama Trabzonspor maçında oynamıyorlardı maalesef. Bir şanssızlık olmuştur. Bütün suçlu benim. Özür diliyorum ama bir şey söyleyeceğim. Sevinenler sevinmesin fazla, gerekeni yapacağım onu bilsinler. Onlar da beni iyi tanır'' şeklinde konuştu.





Ali Şen'e gönderme







Eski Başkan Ali Şen'e gönderme yapan Yıldırım, ''Ali Şen verdiği beyanatta 'Aziz Yıldırım'a söyledim Fenerbahçe iyi oldu, şampiyonluğa gidiyor' dedi. Şimdi kaybettik o zaman bu sorumluluğa o da ortak. Benim dönemimde Fenerbahçe Futbol Takımı hiç küme düşmemeye oynamadı'' ifadelerini kullandı.





Aziz Yıldırım, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyip bazı kulüp başkanlarına yanıtlar vereceğini bildirdi.







'Artık son maçlara kalmaması lazım'







Aziz Yıldırım, konuşmasının son bölümünde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak kaçırdıkları şampiyonluğa değinerek, şöyle konuştu:





''Sözler veriyor, bazen yerine getiremiyoruz. O gün bir tane gol atsaydılar ertesi gün aynı sözler söylenebilecek miydi? Ben de kızmak istiyorum, başkanım. Ben de üzülüyorum. Ben üzülmüyor muyum? Neler yaşadığımızı...Denizli'yi bizimle beraber yaşayan arkadaş var yönetimde olanlardan. Neler yaşadığımızı bilmiyorlar mı? Eğer parayla satın alma değeri olsaydı herhalde ben Pazar günü satın alırdım. Normal şartlarda parayla değeri olsa alabilirsiniz. Kötü anlamda değil, bu açıklamadan başka bir şeyler çıkarmasınlar. Bunun bir değeri olsa para verseniz alırsınız deseler yapmaz mısınız veya yapmaz mıyız. Fakat kimi suçlayacağız. Alex vurdu 12 adımda olmadı, Mehmet vurdu olmadı. Bilmem kum vurdu olmadı, kaleci yattı yere ayağına çarptı çıktı ama seneye inşallah bunları aşacağız. Yalnız şunu söyleyeyim: Bu kürsüde konuşmak serbest. Dışarıda olmaz. Burada gelsin herkes istediğini söylesin. Saygıyla karşılıyorum. Buradan çıkarılacak en büyük ders, artık son maçlara kalmaması lazım.''







345 milyonluk bütçe kabul edildi







Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen toplantıda, kongre üyelerinin oyuna sunulan bütçe tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.





Bütçenin kabul edilmesinin ardından yönetim kurulunun ve tüzüğün 19. maddesi gereğince profesyonel futbol şubesi hesaplarının ve denetleme kurulunun ibrası için oylama yapılırken, iki kurul ve bir şube oy çokluğu ile ibra edildi.





Yapılan oylamalar sonucunda, Futbol Federasyonu delegeleri ile diğer özerk federasyonların genel kurul delegelerinin seçimi, stadın bitişiğinde yapılması planlanan Kenan Evren Lisesi ve Ataşehir'deki ''Fenerbahçe Salon'' projeleriyle ilgili görüşme ve görüşmeler sonunda ortaya çıkacak modellerin yapılacak genel kurula sunulması ve projeler oluşturma konusunda yönetim kuruluna yetki verildi.





Fenerbahçe Üniversitesi için kulübün kurucusu olduğu Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na, yasanın öngördüğü maddi varlığın kulüp tarafından sağlanması ya da bağışlanması konusundaki oylamanın ardından da Düzce Topuk Yaylası'nda ve Şile yolu Sazakçeşme mevkisinde kulübe tahsis edilen taşınmazlarla ilgili olarak her türlü proje uygulama, inşaat yapma, yaptırma ve bunlar için gerekli finansmanı temin etmek gibi hususlarda yapılan oylamalarla yönetime yetki verildi.





Toplantı, kulüp için gerekli görülen her türlü gayrimenkul yatırımlarının yapılması için, satın alma, kiraya verme, intifa, irtifak gibi her türlü ayni hak tesisi, uzun ya da kısa dönemli kiralama gibi konularda yönetim kuruluna yetki veren oylama ve disiplin kurulu kararı ile hakkında 2 yıl geçici ihraç cezası verilen İzak Halet'in bu kararın kaldırılması için tüzüğün 67. maddesi uyarınca yapmış bulunduğu başvurunun görüşülmesinin ardından tamamlandı.





İzak Halet'in 2 yıllık geçici ihraç kararı onaylanırken, mali genel kurul toplantısı sona erdi.