Kulübe haciz futbolcuları çıldırttı

T24 - Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un eski futbolcusu Emrah Eren, 142 bin liralık alacağı için kulübün bazı mallarını haczettirdi. Avukatlara kızan futbolcu Ragıp Başdağ, televizyonu paramparça etti.



Geçen sezon devre arasında transfer edilen ve halen Akhisar Belediyespor'da oynayan futbolcu Emrah Eren, Denizlispor'dan 142 bin lira tutarındaki alacağını tahsil edemeyince, icre kararı aldırdı.



Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen Eren'in avukatları, futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlattı.



Kulüp yetkililerine ödeme için süre veren avukatlar, herhangi bir ödeme yapılmayınca dün akşam saatlerinde haciz işlemlerine başladı.

Çim biçme makinesi de gitti



Tesislerdeki odalara girmek isteyen avukatlar ile teknik direktör Osman Özköylü bir süre tartıştı. Haciz işlemlerine başlayan avukatlar, tesislerde ve futbolcuların odalarında bulunan elektronik eşyaları ve personellerin bilgisayarları ile çim biçme makinesini haczetti.

Televizyonu parçaladı



Haciz işlemlerinin yapıldığı sırada Denizlisporlu futbolcu Ragıp Başdağ, eski Denizlisporlu futbolcu Fatih Ceylan'ın kendilerine bıraktığı LCD ekran televizyonu haczetmek isteyen avukatlara sinirlenerek, tesislerin önünde televizyonu parçaladı.

Duman: Para bulmaya çalışıyoruz



Denizlispor Başkanı Yurdal Duman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, futbolcu Emrah Eren'in avukatı ile anlaşmaya çalıştıklarını belirterek, ''Alacaklarına karşılık çek ya da senet verelim dedik, kabul etmediler ve anlaşmaya yanaşmadılar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Para bulmak için aşındırmadığımız kapı kalmadı. Mücadelemize devam edeceğiz'' dedi.

Futbolculardan açıklama



Öte yandan, Denizlisporlu futbolcular konuyla ilgili yazılı ortak bir basın açıklaması yaptı.



Yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Tesislerimizde yaşanan icra işlemlerinde gelişen olayların, kesinlikle alacaklarımız ile alakası olmadığı gibi alacaklarımız için yönetim kurulumuz ile anlaşmış bulunmaktayız. İcra işlemleri sırasında futbolcuların odalarına gelen Emrah Eren'in avukatları ısrarla şahsımıza ait olan TV'leri götürmek istediler. Aramızdan ayrılan Fatih Ceylan'a ait olan TV'nin faturası yanımızda olmadığından dolayı almaya çalıştılar. Alınmak istenen TV'yi Emrah Eren'in avukatlarının tutumuna karşı kırdığımızı belirtir, konunun diğer boyutları biz futbolcuları ilgilendiren bir durum değildir.”



