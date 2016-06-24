Turizm için açılan 1200 kişilik kadro muhasebecilerle mi dolduruldu?

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde hazırlanan “Kültürel Kalkınma Eylem Planı” kapsamında 1200 gencin müze ve ören yerlerinde istihdam edileceği belirtilirken, CHP Milletvekili Ali Şeker, istihdam edilen kişilerin muhasebe, büro yönetimi, maliye gibi tanımda belirtilen yetkinlikten uzak kişiler olduğunu söyledi.

Davutoğlu, İş-Kur ile gerçekleştirilecek projenin tanıtım bölümünde istihdam edilecek kişilerin “Kültür ve Turizm konusunda, istihdamın yapılacağı kentin tarihi konularında kendini yetiştirmiş temsil yeteneğine sahip olması” gerektiğini açıkça belirterek, bu kapsamda alımların mülakatla yapılmasını istemişti.

Konuyu inceleyen İstanbul Milletvekili Ali Şeker, yapılan alımlara bakıldığında istihdam edilen kişilerin muhasebe, büro yönetimi, maliye gibi bölümlerden mezun ve tanımda belirtilen yetkinlikten uzak kişilerden seçildiğini belirtti. Şeker, “Bu durum müze ve ören yerlerinin, sergilenen eserlerin tanıtımı ve ziyaretçilere yardımcı olunması gibi uzmanlık gerektiren, istihdama konu olan işin amacına uygun yürütülmesine engel bir durumdur” dedi. İstihdama konu olan işin tanımında belirtilen yetkinliğine sahip arkeoloji, sanat tarihi, tarih, müzecilik, turizm, vb. bölümlerden mezun binlerce insanın işsiz beklediğini belirten Şeker, işe alınanların konuyla ilgisiz meslek gruplarından seçilmiş olmasının kurumlara olan güven ve meslek ahlakı konularında olumsuz düşüncelere neden olduğunu vurguladı.

“Arkeologlar için atamalar yine hayal kırıklığı”

KPSS 2016/1 personel atamalarına da değinen Şeker, mezun işsizlerin büyük bir umutla beklediği atama ilanının gençler ve ailelerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Lisans mezunları için ilan edilen kadronun, AKP’nin yandaş atama politikasının da bir itirafı olduğunu söyleyen Şeker, son atama ile arkeoloji, sanat tarihi ve tarih, turizm gibi bölümlerden hiç alım yapılmazken yalnızca 3 müze araştırmacısı alımı yapılmasını eleştirdi.

İstihdam edilen gençler neye göre belirlendi?

Müze ve ören yerlerinde arkeoloji, sanat tarihi, tarih, müzecilik, turizm gibi alanlarda eğitim gören ve işsiz olan binlerce gencin işe alındığını düşünenlerin yanıldığını belirten Şeker, Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

“- İşe yerleştirdiğiniz bin 200 genç arasında arkeoloji, sanat tarihi, tarih, müzecilik, turizm bölümlerinden mezun kaç kişi vardır?

- İşe alınacak gençleri seçmek için oluşturduğunuz mülakat heyetlerinde yeterli uzman var mıydı? Elemeleri nasıl yaptınız?

- İstihdam edilecek kişilerle ilgili olarak İş-Kur müdürlüklerine AKP il ve ilçe başkanlıklarından işe alınacaklar listesi gönderilmiş midir?

- Kültürel Kalkınma Eylem Planı ve bu kapsamdaki istihdam programının verimliliğini denetleyecek herhangi bir birim oluşturulmuş mudur?

- Müze ve ören yerlerinin tanıtımı ve gelen turistlere yardımcı olunması işini; bu işi aldıkları eğitim ışığında mesleki yetkinlikle yapabilecek ilgili bölümlerden mezun kişilerin başvurularıyla kısıtlamak yerine neden 18 yaşını geçen ve işsiz olan herkesin başvuracağı şekilde ilana çıkılmıştır?

- İstihdam edilen kişilere işin niteliğine yönelik herhangi bir eğitim verilmiş midir?”​