Kültür harcamaları turizmi geçti

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) tarafından hazırlanan, “Türkiye’de Kültür Sektörünün Boyutları” konulu araştırmaya göre, kültür ekonomisi 46 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, araştırmada, harcamalara göre milli gelir formatından yola çıkılarak, kültür ekonomisinin ulusal ekonomi içindeki yeri saptanmaya çalışıldı. Metodoloji olarak 11 ana sektörde 47 alt sektör belirlendi ve bu sektörler üzerinde ölçümleme yapıldı.

Futbol ve gastronomi dışında Türkiye’de bugüne kadar hiç ölçülmemiş üçüncü sektör olan kültür sektörünün boyutlarını ortaya koyan araştırma, son yıllarda kültürel harcamalarda ve bu harcamaların milli gelirdeki payında önemli oranda gelişme olduğu gösterdi.

Kültür ekonomisinin bu yıl 60 milyara ulaşması bekleniyor

Buna göre, 2011 yılında Türkiye’de kültür ekonomisindeki harcamalar 46 milyar dolar sınırını aşarken, milli gelirin de yüzde 6’sını oluşturdu. Birleşmiş Milletler’e göre Hindistan’dan sonra yüzde 18.3’lük büyüme oranıyla kültür alanında en hızlı büyüyen ikinci ülke olan Türkiye’nin, yine 2011 yılında kültür ürünlerinde ihracatı 2.1 milyar dolar, ithalatı da 850 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yine de bu rakamlar, küresel ölçeklerde çok büyük önem taşımıyor. Örneğin, kültür sektörüyle ilgili en ciddi araştırmaların yürütüldüğü Almanya’da kültür ekonomisinin yıllık cirosu 351 milyar avro ile otomotiv sektörüne yaklaşmış durumda... Ancak, son yıllarda Türkiye’de de birçok sponsorun artık kültüre ağırlık vermeye başlamasıyla bu alanda ciddi bir ilerleme kaydedildi. Özellikle televizyon dizileriyle başlayan kültür ekonomisi ürünlerinin dış ülkelere ihracatı, diğer alanları da teşvik etmeye başladı. 2011 yılında turizm gelirlerinin 30 milyar dolar sınırına güçlükle yaklaştığı bir dönemde kültür ekonomisi, turizm sektöründen yüzde 52 daha fazla bir büyüklüğe ulaştı. 2011 yılında 130 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatla karşılaştırıldığında ise kültür ekonomisi ihracatın yüzde 38’ine denk geldi. TAVAK, 2013 yılında sektörün 60 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Sanat piyasası 'Kaplumbağa Terbiyecisi'yle yükselişe geçti

Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tablosu, Aralık 2004’te Pera Müzesi tarafından 5 milyon liraya (yaklaşık 3.5 milyon dolar) satın alınmasıyla birlikte Türkiye’de sanat piyasası da tırmanışa geçti. TMSF’nin, İktisat Bankası kaynaklı borçları nedeniyle Erol Aksoy’un koleksiyonuna el koymasının ardından yapılan müzayede, Pera Müzesi ile İstanbul Modern’in rekabetine sahne olmuş ve sonuçta eser, o güne kadar Türk resim sanatında bir esere verilen en yüksek fiyat olan 5 trilyon liraya (2004’te TL’den henüz 6 sıfır atılmamıştı) alıcı bulmuştu.

