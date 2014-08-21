Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 463 bin lira destek sağladığı 40 yazar kim?

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak proje sahiplerine verilmesini kararlaştırdığı 463 Bin TL’yi meclis gündemine taşıdı.

Onur, Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası başvuruda bulunan 290 eser sahibinden yazım desteği verilmesi uygun bulunan 40 eser sahibini ve seçici kurulda görev yapan kişileri Kültür Bakanına sordu.

Onur'un soruları şöyle:

1- Denetleme Kurulu tarafından yazım desteği verilmesi uygun bulunan 40 proje sahibinin ve eserlerinin isimleri neden açıklanmamıştır?

2- Yönetmeliğin 11. Maddesinde Değerlendirme Kuruluna ilişkin;“Müsteşar veya ilgili müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür ve edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlık onayı ile belirlenecek 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacağı” ifade edilmektedir. Söz konusu kurul üyelerinin belirlenmesinde hangi kriterler dikkate alınmıştır ve kurula seçilen bu isimler kamuoyuyla neden paylaşılmamıştır?

3- Bakanlık tarafından 463 bin TL devlet desteği verilecek olan eser sahiplerine dağılım ne şekilde yapılacaktır ve bu aşamada hangi unsurlar göz önünde bulundurulacaktır?

4- Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği; eserin süresinden, içeriğine ve konusuna dek birçok konuda yazarlara belli kıstaslar getirmektedir. Bu durum sanatın ve sanatçının özgür yapısıyla bağdaşmakta mıdır, bu konuda daha adil bir yöntem ve süreç izlenemez miydi?