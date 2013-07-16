Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda sahte imza iddiaları

Devlet Resim ve Heykel Müzesi eski müdürü Ömer Osman Gündoğdu birbirinden ünlü ressamlara ait paha biçilemeyen 202 eserin kayıp olduğunu, 46 eserin sahteleriyle değiştirildiğini ve 27 eserin de orjinalliğinin şüpheli olduğunu gönderdiği ihbar yazısıyla açığa çıkarmıştı. Gündoğdu, görevden alındığı süreçte eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın imzasının taklit edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ertuğrul Günay Gündoğdu'nun iddialarına reddetmeyerek "gün böyle bir şeyi imzalamış olmamam gerekir. Ancak bu konu anladığım kadarıyla savcılığa intikal etmiş" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsacılığı, Gündoğdu’nun suç duyurusu üzerine harekete geçti.

‘Bana kin güdülüyor’

Milliyet gazetesinden Sertaç Koç'un haberine göre, eski Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ömer Osman Gündoğdu, 10 Temmuz’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, hakkındaki disiplin soruşturmasının 20 Ağustos 2009’da Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazdığı bir ihbar yazısıyla yakından ilgili olduğunu öne sürdü. Bu ihbarda bakanlık müfettişleri gözetimindeki sayımın usulüne uygun yapılmadığını, bu nedenle müfettişler Fuat Şen ve Özgür Semiz’i soruşturma başlatmadıkları için şikayet ettiğini anlattı.

Bunun üzerine soruşturma açıldığını 50’ye yakın eserin sahte ve kuşkulu, yüzlerce eserin de kayıp olduğunun tespit edildiğini belirten Gündoğdu, şikayet ettiği müfettişler ceza aldığı için kendisine de ‘kin’ güdülmeye başlandığını, hakkında çok sayıda soruşturma açıldığını belirtti.

Bakanlıktan alındığı gün

Gündoğdu, dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

“Hakkımda 24. Ocak 2013 tarihli sahte bakan onayıyla tarafıma 25 tablonun zarar görmesi, bu zararın 7 milyon 239 bin 500 TL olması ve bu zarardan 1. derece sorumlu olmam nedeniyle aylıktan kesme cezası verildi. Ancak Bakan Günay basına, herhangi bir eserin zarar gördüğüne ilişkin bilgi oluşmadığını ifade etti. Hakkımda, sahte onay düzenlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Günay’ın imzasını taklit etmek suretiyle şahsıma haksız olarak disiplin cezası verilmesine ve müdürlük görevimden alınmama sebep olan fail veya faillerin bulunarak cezalandırılmasını talep ediyorum.”

Onaydaki imza, Günay’ın imzalarına göre çok büyüktü ve 4-5 yerinde duraklamalar olduğu, kalemin bazı yerlerde titrediği görülüyordu. Soruşturma raporu, 6 ay bekletildikten 24 Ocak 2013 günü yani tam da Günay’ın görevden alındığı tarihte imzalandığına işaret ediyordu. Bakan Günay’ın o gün Ankara dışında olduğunu ve gece yarısı Ankara’ya döndüğünü biliyorum. Onayı daha sonra Günay’ın Meclis’teki danışmanına bıraktım. Günay da bu onayı inceleyerek, 24 Ocak’ta böyle bir onayı imzalamadığını, o gün Ankara’da olmadığını danışmanına telefonda söylemiş.”

İmzalar incelenecek

Ankara Cumhuriyet Başsacılığı, Gündoğdu’nun suç duyurusu üzerine harekete geçti. Savcılık, söz konusu rapordaki Günay’a ait olmadığı iddia edilen imzanın sahte olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. Bu kapsamda uzmanların söz konusu belgedeki imzayı, Günay’a ait diğer ıslak imzalarla karşılaştıracak. Savcılık, gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili Günay’ın da bilgisine başvurabilecek.

Günay: İhtimal vermiyorum

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sahte imza iddialarına ilişkin Milliyet’e konuştu. Günay şunları söyledi:

“İddiayı ben de duydum. Kanaatim şudur ki, arkadaşlarımın resmi evrakta böyle bir tahrifat yapmış olabileceğine ihtimal vermiyorum. 24 Ocak’ta İstanbul’daydım ve EMITT Fuarı’na katıldım. İstanbul’dan döndükten sonra 25 Ocak’ta da devir-teslim yaparak görevimi devrettim. Ayrıldığım gün böyle bir şeyi imzalamış olmamam gerekir. Ancak bu konu anladığım kadarıyla savcılığa intikal etmiş. Konu araştırıldıktan sonra gerçek ortaya çıkacaktır diye düşünürüm.”