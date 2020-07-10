Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'yı 'müze' olarak kendisinden alıp 'cami' olarak Diyanet'e bağlayan kararı böyle duyurdu

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı "#AyasofyaCamii" paylaşımında bulundu.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden imzayı attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde olup, yeni alınan kararla Diyanet'e bağlanan Ayasofya için devletin her kademesinden mesajlar gelirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da kararı sevinçle karşıladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise kararı, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir" sözleriyle değerlendirdi.