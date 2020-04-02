Kültür ve Turizm Bakanı: Turizm sezonu mayıs sonuna doğru ertelenecek 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgın ı nedeniyle turizm sezonunun mayıs sonunda açılmasını öngördüklerini belirtti. Ersoy, "Ramazan Bayramı bizim için bir başlangıç olabilir. İç turizm hareketleri başlar gibi duruyor." dedi.

Ersoy, "15 Nisan gibi kritik bir tarih var. Bizim öngörümüz turizm sezonu mayıs sonuna ertelenecek ama Ramazan Bayramı bizim için bir başlangıç olabilir. İç turizm hareketleri başlar gibi duruyor. Ocak ayıları verilerimiz iyiydi, geçen yıl Türkiye rekorunu kırmıştık. 2020 sezonuna çok ciddi hazırlanarak girdik, kampanyalarla başlamıştık. Şubat ayında pandemi krizinin başlamasına rağmen hâlâ büyüme sonuçlarını gördüğünüz zaman çok çok iyi. Koronavirüs hızlı bir şekilde yayılıp, hava trafiği durdurulunca mecburen rakamlar aşağı indi. Bu sene için 58 milyon gibi hedefimiz vardı, tabii ki yakalayamayacağız. Ben yurt dışındaki tur operatörleriyle de konuşuyorum yoğun bir şekilde, iptallere baktıkları zaman en az Türkiye, ileri dönük rezervasyonları kastediyorum. Az sayıda satışın başladığını, orada da Türkiye satışlarının diğer ülkelerle kıyaslandığında açık ara ileri olduğunu belirtiyorlar. Bu açıdan baktığınızda sevindirici. Biz biliyorsunuz Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı da geçen sene hayata geçirmiştik. Onun tanıtım desteğiyle birlikte de ilk kez dünyadaki rakiplerimizden çok daha iyi şekilde Türkiye tanıtımlarını yapıyorduk, bunun olumlu sonuçlarını da aldığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Ersoy, "Krizden sonraki hızlı yükseliş için de elimizdeki en iyi araç bu ajans olacak. Kaybettiğimiz sayıları yukarı çekeceğiz. Yapılan çağrıları riayet ederek toplum disiplinini sağlamamız lazım. İnişe geçmesi yetmiyor. Yangını soğutma dönemi var. Ramazan Bayramı’nda inşallah turizm anlamında hareketlenem görürüz. İlk hareketlenme iç turizmde başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bizimle koordineli bir şekilde çalışmalarını yapıyor. İlk etapta vergilerin ötelenmesi bir madde geçti. Kredi garanti fonu limitleri arttırıldı. 3 aylık kira ötelemesi 6 aya çıkabilir. Eximbank finansmanı imkânı da kullanılacak. Turizmcilere özel kredi fonu oluşturduk. Konaklama vergisi bir yıl ertelendi. TURSAB 2020 aidatlarını bu yıl almayacak. Askıdaki personel çalışma ödeneğinden yararlanabilir." ifadesini kullandı.